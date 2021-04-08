مصطفي بكري يناشد وزيرة الصحة ارسال فرق طبية لـ قنا لمواجهة كورونا 

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وجة النائب مصطفي بكري ، عضو مجلس النواب ، نداء لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بخصوص انتشار كورونا في محافظة قنا قائلا : الحالة بقت صعبة جدا بسبب انتشار كورونا بين المواطنين في المحافظة والمستشفيات .

مصطفي بكري : الحالة بقت صعبة في قنا بسب فيروس كورونا

وناشد عضو مجلس النواب مصطفي بكري "، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بارسال فرق طبية لمحافظة قنا لعلاج المرضي المصابين من فيروس كورونا المستجد وتقديم الرعاية الصحية للمصابين وذلك لمنع انتشار الفيروس في القري والمراكز بين المواطنين .

أعلن الأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها، الأحد، إغلاق كنائس محافظة قنا والقداسات 20 يومًا بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

أصدر أسقف قنا بيانًا جاء فيه «نظرا لازدياد حالات العدوى بفيروس كورونا في الأيام السابقة، بطريقة غير مسبوقة ومخيفة، وبالرغم من التنويه سابقًا بإيقاف القداسات في حالة عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا، لذلك تقرر إيقاف القداسات وخدمات الكنيسة بأنواعها من الغد الإثنين 15 مارس الجاري حتى الثاني من أبريل المقبل، ونصلي جميعا بروح واحدة ليرفع الرب الوباء».

وأضاف الأنبا امونيوس، وكيل مطرانية قنا، أن القرار جاء بعد ملاحظة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بشكل عام، وهذه الخطوة للحفاظ على أرواح المواطنين من المرض، خاصة بعد أن أظهرت بعض المؤشرات أن محافظة قنا من ضمن المحافظات الأعلى إصابة بالفيروس.

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، لتطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بكل حزم من خلال تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك في إطار تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ قنا على تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية وعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الطبية مع تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها وفي حال الامتناع عن السداد يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لإتخاذ ما يلزم بشأنه.

أكد محافظ قنا على حظر دخول أي مواطن أو موظف عام لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ودعا الداودي المواطنين بالاستمرار في ارتداء الكمامات والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والحرص على التباعد الإجتماعى والابتعاد عن أماكن الزحام ، مؤكدا على ثقته في وعى وتفهم المواطنين بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم .