رئيس نادي سيمبا: الأهلي مقياس لأندية القارة السمراء « صور »

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خلال زيارة باربرا جونزاليز المدير التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، للنادي الأهلي في لقاء الفريقين في الجولة الأخيرة من المجموعة الألي لدوري أبطال افريقيا، أشادة رئيسة النادي التنزاني بالنادي الأهلي علي ملعب الفريق وإمكانيات المارد الأحمر علي جميع مستويات النادي.

نشرت باربارا جونزاليز عبر حسابة الشخصي علي تويتر منشور يشيد بالنادي وأن الأهلي يبقى مقياس الأداء لأندية كرة القدم في القارة السمراء، وهذا الأمر يرجع بفضل ما يجري خارج المستطيل الأخضر للنادي.

وأشارة علي جميع أندية القارة السمراء أن يستلهموا من النادي الأهلي، المرافق والبنية التحتيه، التمويل والنظام المؤسسي، تقييم اللاعبين والأصول الأخري، وتحليل التواصل الإجتماعي، وتحليل الأداء الرياضي.

مباراةالذهاب بين الفريقين في المجموعة

ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يلتقي غداً الجمعة مع فريق سيمبا التنزاني، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الأولي، من دوري أبطال أفريقيا، علي ملعب السلام بالقاهرة.

ويدخل الأهلي مباراة الغد بقوة في محاولة تعزيز مركزه في المجموعة بالمركز الثاني بثمان نقاط، ويدخل سيمبا التنزاني اللقاء الأخير للمجموعة امام الأهلي بقوة وتوعد للنادي الأهلي.

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالعاصمة التنزانية، في المجموعة الأولي لدوري أبطال أفريقيا في الجولة الثانية، بنتيجة هدف دون رد لصالح سيمبا.

ترتيب المجموعة الأولي

يتصدر سيمبا التنزاني ترتيب المجموعة الأولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 13 نقطة، من أصل 5 مباريات، حقق من خلالها 4 انتصارات، وتعادل في مباراة وحيده، سجل من خلالها 9 أهداف، وتلقت شباكة هدف وحيد، وقد حسم التأهل للأدوار المتقدمة للبطولة.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، من أصل 5 مباريات، حقق من خلالها انتصارين، وتعادل في مبارتين، وخسر في مباراة، سجل من خلالها 10 أهداف، في حين تلقت شباكة 5 أهداف، وقد حسم الصعود للأدوار المتقدمة كثاني للمجموعة.

الفرق التي خرجت من المجموعة

ويأتي في المركز الثالث فريق فيتا كلوب الكونجولي برصيد 4 نقاط من أصل 5 مباريات، وقد خرج من البطولة.

في المركز الرابع والأخير نادي المريخ السوداني برصيد نقطتين، من أصل 5 مباريات، وقد خرج من البطولة.