/626384/تعرف-علي-قائمة-الأهلي-لمواجهة-سيمبا-تفاصيل

أعلن موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق ‏لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» ضمن ‏منافسات الجولة السادسة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

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وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏ محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير.‏

عقب نهاية الجولة الماضية، كما سيواجه الأهلي فريق النصر يوم 4 أبريل الجاري في مسابقة كأس مصر، ويوم 18 من نفس الشهر يلتقي مع الزمالك في بطولة الدوري.

أكد طبيب النادي الأهليأحمد أبو عبلة قال إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وحصل على راحة من مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ المؤتمر الصحفي لموسيماني وأحد لاعبي الأهلي في الثامنة ، وذلك على استاد الأهلي we السلام الذي يستضيف مباراة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل.

وحسم الأهلي تأهله رسمياً إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بنتيجة 2/2.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نادي سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة.

ترتيب مجموعة الأهلي

ترتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا

سيمبا التنزاني: 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط