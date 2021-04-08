صور.. افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع المخفضة بشارع فيصل فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - حضر الافتتاح كل من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد راشد محافظ الجيزة. ويبلغ عدد العارضين فى المعرض أكثر من 80 عارضا لجميع المنتجات والسلع الغذائية المخفضة، حيث يضم أقسام للخضروات والفاكهة، واللحوم الحمراء، الحاصلات الزراعية والبقوليات، والدواجن، وياميش رمضان، بأسعار مخفضة تتراوح نسب الخصم فيها بين 15– 25 % من السعر الأصلى للمنتج.

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