ننشر توصيات مؤتمر المركز المصرى «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»

جدة - نرمين السيد - أكد مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، الذى نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس، ضرورة مواجهة جميع أشكال عدم المساواة المرتبطة بالحق فى الصحة، وفى مقدمتها عدالة الحصول على الأمصال وأنواع العلاج المختلفة.

وذكر البيان الختامى للمؤتمر، أن الجائحة فرضت ضرورة النظر فى تبنى نظم تعليمية أكثر مرونة وشمولية وديناميكية بطريقة تجعلها عملية مستمرة تحميها من الانقطاع وقت الأزمات، وكذلك التأكيد على الحق فى التحول الرقمى وضرورة سد الفجوات المعرفية.





وأضاف البيان أن الجائحة كشفت الحاجة إلى وضع آليات لتحقيق "الإنذار المبكر"، إذ إن منظمة الصحة العالمية لم تشخص كورونا كوباء عالمى إلا فى 11 مارس، أى بعد ما يقرب من 4 شهور على ظهوره. ضاع فيها وقت طويل كان يمكنه المساهمة فى إنقاذ البشر، وتعجيل بالقضاء عليه.

وأشار إلى أن الجائحة دفعت فى اتجاه ضرورة توسيع صلاحيات منظمة الصحة العالمية بطريقة شبيهة بمجلس الأمن المخول بحفظ السلم والأمن الدوليين، انطلاقًا من دورها فى حماية الصحة الإنسانية ومن ثم توسيع دورها فى دق أجراس الخطر، وتحفيز الدول على التعاون، ونقل التجارب بأمانة، وتشجيع المجتمع الطبى والعلمى العالمى على المواجهة.

وشدد على أهمية توفير كل أشكال الدعم والحماية للنساء ضد التهديدات الصحية وغير الصحية، بجانب ضرورة وضع برامج حماية ورعاية إضافية للأطفال فى المناطق الفقيرة والمهمشة تضمن لهم النمو فى بيئة مناسبة، وكذلك مراعاة توفير دعم إضافى للاجئين والمهاجرين خلال الأزمات، لا سيما الصحية منها.

وأوصى المؤتمر بحشد الموارد قطريًا وعالميًا لتحفيز جهود التنمية المستدامة التى تراعى حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية وكذا مراعاة الأبعاد البيئية، وكذلك البحث فى فكرة النظر فى وضع عقد اجتماعى جديد ثلاثى الأطراف بين الدولة والمواطنين والمجتمع المدنى فيما يخص مواجهة الحالات الاستثنائية والطارئة لمواجهة الوباء.

وأكد البيان على دور القوة الناعمة كأداة لمجابهة الأزمات والسلبيات التى تواجه المجتمعات، ومنها الأزمات الصحية، مع التشديد على أهمية دور المجتمع المدنى فى تعزيز ملف حقوق الإنسان بوصفه مسألة تشاركية متعددة الأبعاد، وكذا بلورة أهمية المجتمع المدنى كأحد أهم أعمدة بناء عالم أفضل ما بعد كورونا.

كما ذكر البيان الختامى بأن اليوم العالمى لحقوق الإنسان جاء فى 10 ديسمبر 2020 تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل - قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان"، ليؤكد من جديد أهمية النظرة الشمولية لحقوق الإنسان، وكذا أهمية النهج متعدد الأبعاد للتعاطى مع هذا الملف الجوهرى.

وأشار البيان - فى هذا السياق - إلى أن جائحة كورونا "كوفيد-19"، كشفت بشكل عملى وواقعى عن عمق الخلل والاختلال الذى تعانيه حقوق الإنسان قطريًا وعالميًا، مما ساهم فى تعميق التداعيات السلبية للجائحة.

وأضاف أن جائحة كورونا ضربت كل الدول، وأصابت المجتمعات كافة فى صميمها، وهددتها على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ كما عملت على تغذية الفقر وتعميق عدم المساواة والتمييز والاستبعاد، وفاقمت كذلك من التحديات المتجذرة منذ عقود، مثل العنف والصراعات، والبطالة، وضعف شبكات الأمان الاجتماعى وغيرها.

وعلى الجانب الآخر، نوه البيان الختامى للمؤتمر بأن الجائحة ولدت تساؤلات بشأن الموازنة فى كافة الأمور المرتبطة بحقوق الإنسان، فى مقدمتها حياة المواطنين فى مقابل الاقتصاد، والديمقراطية فى مقابل السلطوية، والخصوصية فى مقابل الرقابة، وأخيرًا ارتباط شرعية النظم بمدى قدرتها على مواجهة الجائحة.

وتابع البيان: "ومن جانب آخر، يبدو أن العالم سيدخل مرحلة "التعافى" وهو منهك وأقل ثروة وأكثر توترًا، مما يستدعى ترتيبات عالمية جديدة، خاصة وأن الترتيبات القائمة التى نشأت بعد الحرب العالمية الثانية لا تبدو جاهزة للتعامل مع مشكلات ومعضلات عالمية مستجدة، فضلًا عن ما بدا كتراجع فى الدور الأممى تجاه المشكلات العالمية المعاصرة. وارتباطًا بذلك، يمكن القول إن العالم يواجه وضعًا لم يواجهه منذ وقت طويل ولا حتى مع نموذج انتشار الإنفلوانزا الإسبانية رغم أنها أودت بحياة ما يقرب من 50 مليون شخص؛ ويأتى ملمح الاختلاف الرئيسى فى أنه حينئذ لم يكن هناك تنظيم دولى ولا بنية دولية لحقوق الإنسان؛ لذلك يبدو جليًا أن العالم أمام لحظة تاريخية فارقة".

ولفت الى أن الرسالة الأساسية لليوم العالمى لحقوق الإنسان ركزت على إعادة البناء بشكلٍ أفضل لعالم ما بعد كورونا من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساسية فى جهود التعافى، مع الإيمان بعدم القدرة على تحقيق الأهداف العالمية المشتركة دون توفير فرص متكافئة للجميع، والتصدى لأوجه عدم المساواة والإقصاء والتمييز المتجذرة والمنهجية، "بعبارة أوضح، تشدد رسالة اليوم العالمى لحقوق الإنسان على إعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان فى إعادة بناء العالم الذى نريده، والحاجة إلى التضامن العالمى، وكذا ترابطنا وإنسانيتنا المشتركة كبشر".

من ناحية أخرى، أوصى المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية - انطلاقًا من إشارة بعض الحاضرين إلى مسائل بعينها كملفى الحبس الاحتياطى وإدانة بعض النشاطات - الجهات المعنية التشريعية والقضائية بإعادة النظر فى المدد الخاصة بالحبس الاحتياطى، والعمل على إيجاد آليات لتفادى طول هذه المدة، وذلك فى إطار خطة شاملة لتطوير التشريعات والقوانين استجابة للتطورات والتحديات المستجدة خاصة وأننا على أعتاب عالم جديد يتشكل وفق مفاهيم أكثر تطورًا ويتطلب استجابات أكثر مرونة.

ونظرًا للدور الإيجابى الذى لعبته لجنة العفو الرئاسى التى أنشئت بناءً عن مقترح شبابى قُدم خلال أول مؤتمر وطنى للشباب 2016، دعا المركز إلى إعادة تنشيط دورها مع العمل على تطوير آليات عملها بما يتلاءم مع التغيرات والمستجدات، وكذلك التشجيع على توسيع المجال السياسى عبر تشجيع الشباب على الانضمام للأحزاب، وممارسة العمل السياسى الحزبى لتطوير وتعزيز قدراتهم السياسية بطريقة تمكنهم من تولى المناصب القيادية، بجانب إطلاق المركز لبرنامج بحثى بشأن كل الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان محليًا وعالميًا.

كما دعا المركز، مؤسسات المجتمع المدنى المصرية إلى تدشين شراكة دائمة مع المركز بطريقة تعزز حالة الزخم الإيجابى المرتبطة بحقوق الإنسان، بجانب دعوة كافة المكاتب الاقليمية للمنظمات الدولية فى مصر إلى وضع إطار تعاونى أكثر شمولًا وديناميكية بطريقة توفر قناة دائمة للإتصال والتعاون والعمل المشترك مع المركز المصرى.

وأكد المركز المصرى نيته تحويل المؤتمر الحالى إلى مؤتمر دورى سنوى تشارك فيه كل الجهات الشريكة للمركز فى الداخل والخارج من أجل تعزيز ملف حقوق الإنسان على مستوى العالم وتعميق أدوات التعامل معه.