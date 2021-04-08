مكرم تدعو المصريين بالخارج لنشر فيديوهات بأحقية مصر فى مياه النيل

جدة - نرمين السيد - دعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كافة المصريين المقيمين خارج مصر، نشر الفيديوهات الخاصة بأحقية مصر فى مياه النيل عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، دعمًا لقضية مصر أمام العالم، واستكمال لدعم المصريين بالخارج لبلدهم فى هذا الشأن، اعتمادًا على ما لديهم من تأثير كبير داخل المجتمعات الأجنبية المتواجدين بها.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم، بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الخميس: "إننا نؤمن بشدة بقوة الجاليات المصرية بالخارج وما قد يصنعوه من فارق لصالح مصر بالتأثير فى مجتمعاتهم للتعريف والتأكيد على حقوق وظروف مصر المائية".

وأضافت: "هذه الدعوة جاءت تلبية لطلب عدد كبير من المصريين بالخارج لمدهم بالفيديوهات الخاصة بأحقية مصر فى مياه النيل، فقد استشعر المصريون فى هذه المرحلة الهامة من المفاوضات ضرورة استكمال ما بدأوه من حملات دعم واسعة خلال الفترات السابقة دفاعًا عن حق مصر والمصريين فى مياه النيل".

كما أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها للجاليات المصرية بالخارج على كل ما يبذلونه من جهد فى سبيل الدفاع عن حقوق مصر فى مياه النيل، فقد سبق وأن أطلقت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية حملة الكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأمريكية لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية فى نهر النيل، وتفاعل العديد من المصريين بالخارج والداخل مع تلك الحملة فوصلت التوقيعات إلكترونيا لـ68.416 توقيعًا إلكترونيًّا وذلك منذ انطلاق الحملة فى أقل من أسبوع.

وكان عدد من المصريين قد احتشد أمام البيت الأبيض شهر مارس من العام الماضى؛ لحث الإدارة الأمريكية والبنك الدولى على بذل المزيد من الجهود لحماية حقوق مصر المائية فى نهر النيل.

إليكم الرابط الخاص بعدد من الفيديوهات مترجمة لتسع لغات :-

https://youtube.com/playlist?list=PLdnolkRSmYbPH62v4DTc-y9oC4StB9AP2