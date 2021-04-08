التعليم: امتحانات الثانوية العامة يوليو المقبل.. و3 امتحانات تجريبية خلال أبريل ومايو...

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الدكتور طارق شوقي أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم عقد 3 امتحانات تجريبية خلال شهور أبريل ومايو ويونيو؛ للاطمئنان على كفاءة أجهزة التابلت والشبكات.
وقال الوزير - في رسالة صوتية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم الخميس - إن الامتحان التجريبي الأول سيعقد أيام 18 و20 و22 أبريل والامتحان الثاني أيام 23 ،25، 27 مايو والامتحان الثالث والأخير خلال الفترة من 12 إلى 17 يونيو على أن يتم ضوابط الامتحان خلال الفترة المقبلة.
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