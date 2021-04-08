رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى ” جاسر - 5 ”

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين " جاسر- 5 " ، والذى نفذته إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية ، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

تضمنت المرحلة عرض الفكرة التى بنى عليها المشروع ، والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة ودفع القوات لتحقيق المهام المخططة ، وتم تنفيذ المشروع بإستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة فى المشروع ، وظهر خلال المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية .

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة الغربية العسكرية وتهنئتهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم .

كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها ، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة .

حضر المرحلة الرئيسية للمشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة ، وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .