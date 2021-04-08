رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى «جاسر- 5»

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين "جاسر- 5"، والذى نفذته إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
تضمنت المرحلة، عرض الفكرة التى بنى عليها المشروع، والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة ودفع القوات لتحقيق المهام المخططة، وتم تنفيذ المشروع بإستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة فى المشروع، وظهر خلال المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.
ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة الغربية العسكرية وتهنئتهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.
كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة.
حضر المرحلة الرئيسية للمشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.
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