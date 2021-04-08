نعرض موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل وخطوات الاستعلام عبر الإنترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - يعرض “مصر فايف” موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل الجاري وخطوات الاستعلام، حيث قد توالت عمليات البحث على محرك البحث “جوجل”، والتى تقوم الشركة المصرية للإتصالات في مصر بإصدارها للمحاسبة عن استحقاق فترة الإستهلاك من شهر يناير إلي مارس للعام 2021، وذلك اعتباراً من 15 إبريل الجاري، والمعروفة بأسم فاتورة ابريل، وجدير بالذكر أنه تعطي الشركة فترة سماح في حالة تعثر الدفع شهراً لسداد فاتورة الخط الأرضي دون إضافة آي غرامات جديدة.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل 2021:

– يوم 15 إبريل 2021:>> ويتم إصدار الفاتورة الخاصة على موقع الشركة المصرية للإتصالات.

– يوم 14 مايو 2021:>> ويكون موعد انتهاء فترة السماح لسداد فاتورة الرقم الأرضي.

– يوم 15 مايو 2021:>> ويتم تحويل رقم الهاتف الأرضي للتشغيل بنظام الإستقبال فقط، في حالة عدم سداد الفاتورة.

– يوم 14 يونيو 2021:>> وهو تاريخ انتهاء فترة السماح باستقبال المكالمات لعدم سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل الجاري.

– يوم 15 يونيو 2021:>> سيتم فرض غرامة مالية على غير مسددي فاتورة الخط الأرضي ورفع التليفون من الخدمة مؤقتاً.

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي:

يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي ابريل 2021, من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات، لدخول الموقع>> إضغط هنا. ويتاح الإستعلام عن الفواتير لشهر ابريل اعتبارًا من تاريخ 15 إبريل الجاري، بإدخال رقم الهاتف وكود المحافظة، فى المخانات المخصصة على موقع الشركة.

طرق دفع فواتير التليفون الأرضي Online؛

– الدفع عبر شركة WE.

– فروع الشركة المصرية للاتصالات WE.

ماكينات الصرف الآلي “ATM” للبنك الأهلي المصري وبنك CIB.

– خدمة مصاري.

– مكاتب البريد.

– خدمة ممكن.

– خدمة فوري.

– فودافون كاش.

– خدمة سداد.

– خدمة Bee.

– خدمة خدماتي.

– خدمة أمان.