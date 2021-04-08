انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد أول يوم رمضان 2021 في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يفرح المسلمون بقدوم شهر رمضان وتزداد عمليات البحث عن شهر رمضان على جوجل لأول يوم من شهر الصوم 2021، وأيضًا موعد رؤية الهلال 2021 لأداء فريضة الصيام.

شهر رمضان هو الشهر التاسع من السنة القمرية، ويأتي بعد شهر شعبان، يليه شهر شوال، وقد فضله الله تعالى على باقي شهور السنة لأنه ركن من أركان الإسلام، كما أن الصوم في هذا الشهر الكريم فرض على كل مسلم بالغ .

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِة الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ)، وجعلت صلاة الليل من السنن التي حث عليها الإسلام، وقدم غفران الذنوب السابقة، ومن النِّعَم التي ينعم بها الله تعالى على عبده المسلم قدوم شهر رمضان المبارك يستقبله العبد المسلم بفرح ويشكر الله تعالى ويريد التوبة والاستعداد الكامل لصومه وقيامه ليحصل على الأجر والمغفرة و الثواب .

وخسرت الأمة الإسلامية بهجة وفرحة العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، مما تسبب في إغلاق المساجد وفقد متعة الصلاة الجماعية وخاصة صلاة التراويح بسبب إعلان دول العالم فرض حظر تجول على مواطنيهم خوفا على صحتهم والحد من انتشار عدوى كورونا الخطيرة .

اعتاد المسلمون في جميع أنحاء العالم على استقبال الشهر الكريم والاحتفال به من خلال الطقوس الدينية المختلفة من دولة إلى أخرى ووفقًا لأسلوب الاحتفال المتعدد للثقافات المختلفة لكل دولة .

موعد شهر رمضان 2021

تقوم دار الإفتاء المصرية بترقب هلال شهر رمضان عند غروب الشمس يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021، عن طريق 7 لجان متخصصة تنتشر في عدة أماكن متفرقة في جمهورية مصر العربية وهذه الأماكن مختارة عن طريق الهيئة العامة للمساحة المصريَّة و معهد الأرصاد، وتضم كل لجنة استطلاع هلال شهر رمضان 2021 متخصصين في علم الفلك و علماء دين شرعيين .

تستمر دار الإفتاء برصد هلال كل الشهور العربية، بما في ذلك هلال شهر رمضا ن المبارك الذي له طابع خاص يترقبه المسلمون بشغف حيث ينتظرون رؤية هلال شهر رمضان المبارك. وأيضا يحدد شهر شوال موعد عيد الفطر المبارك وكذلك تاريخ شهر ذي الحجة الذي يقترن بالحج إلى بيت الله الحرام كل هذا تترصده دار الإفتاء .

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن عدد الأيام في العام الهجري 1442 هـ هو 354 يومًا، وهي سنة بسيطة، وتنتهي السنة الهجرية في 10 أغسطس.

حسب الحسابات الفلكية، فإن عدد أيام شهر التوبة 30 يومًا، وعدد ساعات الصيام في أول يوم فلكي من رمضان هو الثلاثاء 13 أبريل 2021 ، 14 ساعة و 41 دقيقة بتوقيت القاهرة، بينما عدد ساعات الصيام يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 الذي يوافق 30 رمضان 1442 هـ هو 15 ساعة و 34 دقيقة .

أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد شهر رمضان 2021 في مصر فلكيا مؤكداً أن بداية شهر رمضان 1442 هـ ستكون فلكيا يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 .

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد شهر رمضان 2021 في مصر سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الأكبر وذلك بالضبط في تمام الساعة 4:31 من صباح يوم الإثنين 12 أبريل المقبل بالتوقيت المحلي للقاهرة وهو اليوم التالي ليوم الرؤية .

وذكر المعهد أنه يشير إلى أن الهلال الجديد لن يولد عند غروب الشمس يوم الأحد 11 أبريل 2021، وهو يوم ترصد و رؤية الهلال في جميع المدن و العواصم العربية والإسلامية .

وأوضح المعهد أن يوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2021 هو نهاية شهر شعبان المبارك 1442 هـ، على أن يكون بداية شهر رمضان المبارك 1442 هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 .

معهد البحوث الفلكية في مصر يوضح موعد شهر رمضان 2021

قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد الوطني للبحوث الفلكية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المعهد يمتلك العديد من الإمكانات والتلسكوبات التي تؤهله لرصد الظواهر الفلكية ومتابعة حركة المدارات وعلم الفلك مشيراً إلى أن ما يتحدد من تواريخ الأشهر الهجرية يكون فلكيا .

وفي هذا السياق، يجتمع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بشكل دوري السبت المقبل للإعلان عن الاستعدادات النهائية للفصل الدراسي الثاني ومواصلة جدول الفصل الدراسي الثاني بالجامعات. خاصة الفترة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، ومناقشة إعداد الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

كما سيناقش الاجتماع القضايا والفعاليات المتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعات في ظل أزمة كوفيد 19، وكذلك تجهيز المستشفيات الجامعية تحسبا للظروف الجديدة المتعلقة بالأزمة الحالية، و التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.