/626389/ليفاندوفسكي-يبعث-برسالة-قوية-لباريس-سان-جيرمان-قبل-مباراة-الإياب-صور

تلقي فريق بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا للنسخة الماضية، الهزيمة علي ملعبه اليانز ارينا، من قبل الفريق الضيف باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

دخل الفريق الألماني مباراة الأمس امام باريس سان جيرمان، في غياب العديد من نجوم الفريق البافاري في صفوف الفريق، ومن أبرز تلك الغيابات البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، هداف الدوري الألماني وهداف الفريق في هذا الموسم.

نشر البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي أمس علي حسابة الشخصي إنستجرام، بعد مباراة فريقة امسن وسقوط الفريق علي أرضة، جاء بصورة علي حسابة وهو بداخل الجم، ومن المؤكد أن ليفا قد يلحق بصفوف فريقة في المباراة القادمة بدوري الأبطال.

ومن الجدير أن صورة ليفاندوفيسكي علي حسابة الشخصي عبر إنستجرام تهديد للفريق الفرنسي باريس سان جيرمان في مباراة الإياب علي ملعبه، وذلك بعد الفوز الفريق الفرنسي علي فريقة أمس في لقاء الذهاب علي أرضة بالعاصمة الألمانية برلين.

إصابة ليفانوفيسكي مع المنتخب

ومن الجدير بالذكر أن ليفاندوفيسكي قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده امام منتخب أندورا في لقاء الجولة الثانية من المجموعة السابعة، لتصفيات كأس العالم 2022 قطر لقارة أوروبا، وخرج في الدقيقة 63 من عمر المباراة، بسبب التعرض للإصابة في الرباط الجانبي للركبة اليمني.

ومن الجدير بالذكر أن البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي قد سجل قبل خروجه من المباراة، قد سجل الهدف الأول للمنتخب البولندي في الدقيقة 30، وجاء بالهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

موقف ليفاندوفيسكي من الإصابة

كشف الجهاز الطبي للفريق الألماني بايرن ميونخ عن إصابة لاعب الفريق ليفاندوفيسكي مع منتخب بلاده، وتحديد مدة غيابة عن صفوف الفريق والتي تصل لمدة من 5 أيام لـ 10 أيام، وغياب اللاعب عن مباراة الفريق أمس امام باريس سان جيرمان.

يلتقي فريق بايرن ميونخ في الثلاثاء الموافق 13 من أبريل الجاري، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة التاسعة مساء، ويشهد علي لقاء الفريقين ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، مع الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان في مباراة الإياب للدور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.