/626396/رسميا-أول-رد-من-الأهلي-على-إسناد-القمة-لحكم-مصري

كشف النادي الاهلي رسميا عن موقفه من أمر إسناد مباراة القمة القادمة أمام نادي الزمالك إلى حكام مصريين، في بيان رسمي أصدره منذ قليل على لسان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي .

وأكد الأهلي في بيانه أنه يرفض أمر التحكيم المصري ويشير إلى اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد أنه مازال هناك وقت لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإسناده مهمة تحكيم مباراة القمة .

وتقام مباراة القمة بين الأاهلي والزمالك على أرض استاد القاهرة الدولي يوم الثامن عشر من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم .

وقال الأهلي في بيانه الرسمي :

عبر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، عن تقديره الخالص للتحكيم المصري مؤكدا أن المطالبة بإسناد مباراة القمة يوم 18 أبريل الجاري لحكام أجانب لا تعني أبدا التقليل من شأن الحكام المصريين.

وأضاف أنه عندما التقى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة قبل يومين، في احتفالية اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام الى أقيمت بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة .

وأبدی مجاهد رغبته في منح الفرصة للتحكيم المصري في هذا اللقاء، كان رد رئيس الأهلي واضحا بأن الفترة الحالية قد لا تحتمل ذلك، ولا بد من اختيار طاقم تحكيم أجني من التصنيف الأول على مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة، ولا يزال هناك وقت كاف ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية في هذ الشأن