زعيم الأغلبية:«نتابع حل إشكالية المؤقتين»..ومناقشة تعديلات «اللائحة الداخلية  برمضان»

/626398/زعيم-الأغلبيةنتابع-حل-إشكالية-المؤقتينومناقشة-تعديلات-اللائحة-الداخلية- برمضان

قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أن مجلس النواب بفصله التشريعي الأول شهد العديد من المطالبات ذات الصلة بالمؤقتين في العديد من المصالح الحكومية منها الشهر العقاري ووزارة الزراعه وغيرها، وكانت العقبة في قانون جهاز التنظيم والإدارة الذي كان يضع ضوابط ذات صلة بهذا الشأن ولكن القانون تم تعديله مؤخرًا.

حل مشكلة المؤقتين بمتابعة الأغلبية البرلمانية

جاء ذلك فى حوار بـ«برنامج حقائق وأسرار» للإعلامي النائب مصطفي بكري، بفضائية صدي البلد، مؤكدا علي أن القانون القديم هو ما كان يعطل حل هذه الإشكالية ولكن بعد التعديل الوضع إختلف، ومؤخرا كان الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بندوة بحزب مستقبل ووعد بحل هذه الإشكالية بعد أن منحه القانون صلاحيات جديدة من شأنها حل أزمة المؤقتين ، مشيرا إلي أن الأغلبةي البرلمانية تتابع ذلك.

تعديلات لائحة مجلس النواب فى شهر رمضان

وتطرق زعيم الأغلبية بحديثه ردا علي سؤال متعلق بلائحة المجلس، مشيرا إلي أن الحزب يعمل علي إعداد مشروع قانون بشأن اللائحة لإضافة تعديلات علي رأسها تطبيق ما تم تنفيذه بلائحة مجلس الشيوخ الخاص تطبيق الضرائب علي المكافأة التى يحصل عليها الأعضاء،متوقعا علي أنه سيتم مناقشة هذه التعديلات خلال شهر رمضان المقبل مؤكدا علي أنه من الوارد أن تتضمن التعديلات قواعد الإحالة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بجانب إدارة عمل اللجان النوعية، مشيرا إلي أن التعديلات من شأنها أن تتطور من أداء مجلس النواب.