إيبراشية الوادى الجديد تحذر من نصاب يجمع أموال باسمها

جدة - نرمين السيد - وأكدت الإيبراشية فى بيان لها، اليوم الخميس، أنها لم تكلف أى شخص أو جهة بجمع التبرعات.
ونبهت الإيبراشية، على أنه فى حالة الرغبة فى التبرع يمكن التواصل مباشرة مع المطرانية، والحصول على إيصالات مختومة منها.
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