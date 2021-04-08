صور.. قوافل خير القومى للمرأة بالجيزة تطوف قرى حياة كريمة بالصف 

جدة - نرمين السيد - واصلت قوافل الخير التابعة للمجلس القومى للمرأة بالجيزة، عملها فى قرى الصف، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تضم قرى مراكز الصف وأطفيح، وتفعيلا لمبادرة جبر الخواطر التى أطلقها المجلس، برعاية د. مايا مرسى وتنفيذ وإشراف مقررة الفرع ماجدة محمود عبد الجليل.





وطافت القافلة الطبية المجانية لقرى الصف تبرعا وتطوعا من عضوات الفرع "نجوى السمان، أسماء عبد الحكيم، رانيا محفوظ"، بالتعاون مع مديرية الصحة بالجيزة، ومشاركة الرائدات الريفيات. وتم خلال القافلة الكشف على أمراض الباطنة والعظام والنساء والتوليد وتقديم العلاج بالمجان. وفى ختام اليوم، تم توزيع شنطة الخير الرمضانية بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم.

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