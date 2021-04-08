سفير مصر بلندن يشرح تفاصيل تعويم إيفر جيفن أمام البحرية الدولية

جدة - نرمين السيد - وألقى عادل بيانًا أمام المجلس بشأن حادث جنوح فى الممر الملاحى لقناة السويس، والذى تضمن عرضًا للجهود التى بذلتها السلطات المصرية وهيئة قناة السويس فى التعامل السريع والفعال مع الحادثة على مدار ستة أيام متتالية، والتى تُوجت بالنجاح فى تعويم السفينة فى زمن قياسى دون تسجيل أى خسائر بشرية أو أضرار فى هيكل السفينة، أو أى خسارة فى البضائع.

كما أكد السفير المصرى فى لندن، فى بيانه اليوم، الخميس، على استئناف حركة الملاحة فى قناة السويس منذ 29 مارس الماضى، وتواصل تدفق مرور السفن عبر القناة فى الاتجاهين، وكذا نجاح السلطات المصرية فى الإنهاء السريع لتكدس السفن نتيجة للحادث، حيث تمكنت أكثر من 400 سفينة من استئناف مسارها عبر القناة.

وأوضح أن الحادث لفت الانتباه مجدداً للأهمية الإستراتيجية الكبيرة لقناة السويس كمرفق بحرى عالمى، ودورها الحيوى فى ضمان تدفق حركة التجارة العالمية، وتمتعها بالأمان والقدرة على استيعاب عبور السفن العملاقة بجميع حمولاتها وأحجامها وأجيالها.

كما وجه السفير طارق عادل الشكر للمنظمة البحرية الدولية وجميع الدول الأعضاء التى عرضت المساعدة فى تعويم السفينة العالقة، مشيراً إلى أنه يُجرى حالياً التحقيق الدقيق فى الحادث للوقوف على أسبابه، وأنه سيتم إطلاع المنظمة بنتائج التحقيق بعد إتمامه.

من جانبه، أثنى "كيتاك ليم" الأمين العام للمنظمة، وممثلو الدول الأعضاء فى كلماتهم على الجهود المصرية ونجاحها فى حل حادث جنوح سفينة الحاويات MV Ever Given.