الإفتاء توضح حكم فساد الصوم عند الفحص المهبلى وطبيب الأسنان

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جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء فى منشورها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الخميس، فى إجابة سؤال: ما حكم عمل الفحص المهبلى أثناء الصيام؟.
"إن الفحص المهبلى الذى يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبى فى فرج المرأة يفسد الصوم عند الجمهور، خلافًا للمالكية، حيث إن الاحتقان بالجامد –فى الدبر أو فرج المرأة- لا يفسد الصوم عندهم".
وشددت على ذلك فيمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذٍ، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف.
وفيما يتعلق بسؤال: هل خلع الأسنان فى نهار رمضان يبطل الصوم؟
ذكرت الإفتاء أن خلع الأسنان للصائم جائز، ولا يبطل الصوم بذلك، إذا لم يدخل شىء إلى الجوف، وخروج الدم من خلع الأسنان لا يؤثر فى الصوم، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم.
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