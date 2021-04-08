 أسقف نجع حمادى : صلوات القداسات بدون حضور شعبى 

جدة - نرمين السيد - أصدر الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى، اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف صلوات القداسات بالنسبة للشعب على أن يصلى الكهنة والشمامسة فقط.



جدة - نرمين السيد - أصدر الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى، اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف صلوات القداسات بالنسبة للشعب على أن يصلى الكهنة والشمامسة فقط. وأوضح أسقف نجع حمادى أن ذلك يبدأ من يوم الإتنين المقبل وحتى إشعار آخر، فى ظل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

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