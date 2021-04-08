انقطاع المياه لمدة ٦ ساعات بزهراء مدينة نصر ومدينة الأمل.. السبت  

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الألفينات 2000 – الأربعة آلاف 4000 – بعض مناطق مدينة الامل (عزبة الهجانة سابقا )، لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 10-4-2021 وحتى الساعة الرابعة مساء نفس اليوم؛ نتيجة لتنفيذ اعمال كوبرى الميثاق بشارع الميثاق بمنطقة زهراء مدينة نصر والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع اعمال الكوبرى.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة؛ هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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