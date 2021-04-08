وزير التعليم: طلاب المنازل والإعادة بالثانوية يدخلون امتحان يونيو التجريبى فقط 

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب المنازل والإعادة والتقسيم بالثانوية العامة يدخلون فقط الامتحان التجريبي في يونيو، وليس عليهم أداء الامتحانين التجريبيين في أبريل ومايو للثالث الثانوى.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان الأول التجريبى لطلاب الثانوية العامة سيكون أيام 18 و20 و22 أبريل الجارى، مضيفا: "ده امتحان تجريبى وسيكون بالتابلت داخل اللجان والهدف مش الأسئلة أو الجزء الفنى أو الأكاديمى وإنما الاطمئنان على التابلت وسيكون بمثابة محاكاة للمعدادت والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التى يستخدمها الطلاب، فهو جزء لوجيستى من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها شكلها إزاى، والوزارة هنا بالتعاون مع وزارة الاتصالات هيشوفوا كافة الأمور اللى تطمئن الجميع على الجزء التقنى من الامتحان".

وأضاف الوزير خلال كلمة له في فيديو بثه على صفحته بـ"فيس بوك": أسئلة امتحان أبريل التدريبى بروفة والسؤال ممكن ميكونش سؤال يعنى مثلا "اسم حضرتك إيه" مجرد بروفة غير حقيقة من الناحية الأكاديمية وكلنا ندخل مع بعض نشوف الشبكة وأى مشكلة نعالجها سواء فى المدرسة أو التابلت واشتراكنا جميعا فى الامتحان التجريبى سيقلل أى مشكلة فيما هو قادم من امتحان حقيقى.

وتابع وزير التربية والتعليم: لو حد بيسأل ليه الطلاب يمتحنوا 3 أيام مش يوم واحد، قائلا: "هنجرب تكنولوجيا معينة يوم 18 وهنشوف نتيجتها ونقيم يوم 20 ونجرب تكنولوجيا مختلفة أيضا يوم 20، ونتمنى أن يوم 22 لا يحدث أى مشكلة، وأن الطالب هيروح المدرسة يوم الامتحان لمدة ساعة فقط أو أقل وده مش امتحان نحضره أو نذاكر له ولكن عايزين نشارك مع بعض فى الاطمئنان على الجزء الفنى".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الامتحان الثانى التجريبى لطلاب الثانوية العامة سيكون فى شهر مايو المقبل ينطلق أيام 23 و25 و27 مايو، موضحا أننا سنحاول تقليل التجمعات وهو عبارة عن امتحان يعد بمثابة بروفة بلا درجات وهو امتحان مجمع على التابلت للمواد الدراسية يتم الدخول بأكواد مختلفة وهى قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة ونجرب أسئلة حقيقة ونجرب أيضا الشبكات والطالب يطلع على نوعية الأسئلة، موضحا أن الامتحان فى مايو هو استرشادى، ويؤدى الطلاب يوم الأحد 23 مايو اختبار مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية ويوم الثلاثاء 25 مايو التاريخ والفيزياء وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة، والخميس 27 مايو الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات تعقد على التابلت، وأن امتحان يونيو التجريبى أكثر شبها من الامتحان الحقيقى الذى يعقبه فى شهر يوليو 2021، الرسمى للثانوية العامة، موضحا أن الامتحان التجريبى فى يوليو سيتم وضع جدول على مدارس 5 أيام والفكرة أنه لا يكون امتحان بدرجات وهذا الامتحان سيكون بوقت الامتحان الأصلى وعدد الأسئلة بتاعت الاختبار الأصلى، وأن الامتحان فى يونيو يعتبر محاكاة حقيقة والمفروض نسبة نجاحه 100%.