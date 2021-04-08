السياحة: لا خيام رمضانية.. ونسعى لتشغيل المطاعم حتى السحور  



قال علي حسن مدير عام الرقابة والتفتيش على المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الترخيص السياحي للمطاعم يشهد إقبالا متزايدا من أزمة كورونا، بلغ نحو ٦٠٠ طلبا جديدا، وقد بات الترخيص السياحي عنصر جذب كبير بعد التعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على ضوابط المحال السياحية، ما يساهم في دفع جهود الوزارة نحو إدخال المطاعم والكافيهات غير المرخصة إلى مظلة الاقتصاد الرسمي.

وأضاف حسن في تصريحات خاصة، أن التعديلات الجديدة المقترحة على ضوابط عمل المحال، والمعروض حاليا على الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تضمنت إضافة أنواع مختلفة للمطاعم السياحية تشمل حتى العربات المتنقلة، وكذا مواصفات جديدة للفود كورت ونشاط الحلواني والمطاعم الترفيهية، كما تم تحديث كافة المواصفات القديمة التي كانت تشترط للحصول على الترخيص، لجذب أكبر عدد من المحال غير المرخصة، فيما تتلقى الوزارة ما يزيد عن ١٠ طلبات أسبوعية للمعاينة للحصول على الترخيص.

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