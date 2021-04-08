وزير الزراعة يستعرض أوجه التعاون مع جنوب السودان  

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي دعوة من محافظ إقليم المنطقة الإستوائية وبحضور وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بحنوب السودان والسفير المصرى في جوبا وأيضا مسئولى الإقليم.

وأعرب محافظ إقليم المنطقة الاستوائية عن شكره للقيادة السياسية المصرية وعلى دعم الدولة المصرية لهم فى مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والزراعة وغيرها واشاد بالتطور الكبير فى العلاقات الأخوية بين البلدين.

‏من ناحيته ‏استعرض القصير أوجه التعاون بين البلدين فى مجال الزراعة وما تم مناقشته خلال الزيارة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نهاية اللقاء أكد القصير على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كل أوجه الدعم لدولة جنوب السودان وأعلن عن تشكيل لجنة فنية من البلدين تجتمع بصفة دورية لمتابعة الانجازات على أرض الواقع.

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