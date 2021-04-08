/626402/النائب-مصطفى-سالم--ناقشنا-الحساب-الختامي-للدولة-في-أكثر-من-20-جلسة--فيديو

قال النائب مصطفي سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن في جلسة البرلمان الأحد المقبل سوف ينظر مجلس النواب في جلستة العاملة كافة التقارير التي تم الانتهاء منها والخاصة بالتقارير العامة بشأن حساب ختام الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئة العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ومشروع القانون الختامي لوزارة العدل .

واوضح " وكيل لجنة الخطة "، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " حقائق واسرار " علي فضائية "، صدي البلد "، مساء اليوم ، الخميس ، أن المجلس عقد حوالي 20 جلسة لمناقشة الحساب الختامي واشرف علي رئاسه لجنة الحب والمناقشة للحسابات الختامية للدولة علي مدار الـ 6 سنوات الماضية.

ولفت " مصطفي سالم "، أن التقارير الذي سيعرض علي اللجنة العامة وصل الي مايقارب من 465 صفحة وتضمن أكثر من 100 توصية وتنوعت التوصيات مابين تحديد مسؤلية بشأن عدد من المخالفات المالية والادارية .

وكيل خطة النواب : طالبنا بتشكل لجنة لمحاسبة بعض الهيئات

وأردف " سالم "، أن اللجنة طالبت في التقرير بتشكيل عدد من اللجان من الجهات الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية ووزارة المالية لفصح ومراجعة عدد من الموضوعات وتقييم السياسات والخطط التي وضعتها عدد من الهيشات الاقتصادية مثل السكة الحديد والهيئات الأخري الخاسرة للوقوف علي مدي فاعلية هذة الخطط وماترتب علي الاموال التي انفقت .

النائب مصطفي سالم : اتخاذ بعض الاجراءات القانونية نحو بعض من الهيئات والتي لم تلتزم بتطبيق احكام القانون

وتابع " وكيل خطة البرلمان "، أن التقرير اشار الي ضرورة اتخاذ بعض الاجراءات القانونية نحو بعض من الهيئات والتي لم تلتزم بتطبيق احكام القانون التي يتعلق بيها مردفا أن بعض الهيئات التي لم تعتمد مجلس ادارتها لحساباتها الختامية في المجلس الي 41 هيئة ومنها 29 هيئة خدمية و6 هيئات اقتصادية لافتا الي ان عدد الهيئات التي اعتمدت حساباتها الختامية بعد الموعد القانوني هي 20 هيئة ومنها 14 هيئة عامة خدمية و6 هيئات عامة اقتصادية .