التعليم : الغاء الدراسة في رمضان غير صحيح .. فيديو

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كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفنى، حقيقة الغاء الدراسة خلال شهر رمضان لافتا الي أن الجدل الشائع حول إلغاء الدراسة فى شهر رمضان ليس صحيحا.

التربية والتعليم : بناء ٣ مدارس فنية فى ٢٠١٨ بالمشاركة مع كبرى الشركات التى تصنع الأجهزة المنزلية .

وأضاف "نائب وزير التربية والتعليم الفنى"، خلال لقائه فى برنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم " أن وزارة التربية والتعليم بنت ٣ مدارس فنية فى ٢٠١٨ بالمشاركة مع كبرى الشركات التى تصنع الأجهزة المنزلية و المعدات الكهربائية.

نائ وزير التعليم : المدارس الجديدة تدرس اللغات مثل الانجليزية والالمانية

وتابع "الدكتور محمد مجاهد، " أن الوزارة بنت ٨ مدارس فى ٢٠١٩ ، إضافة إلى 5 فى عام ٢٠٢١ لافتا إلى أنها تدرس اللغات مثل الانجليزية والالمانية ليكون الطالب مؤهلا لوجود عمل ليس فى مصر فحسب، بل فى دول أوروبا والخليج.

و أضاف "نائب وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى " ،أن هذه المدارس تختلف عن المدارس التقليدية و ذلك لانها تهدف إلى أن يكون خريجها معتمدا دوليا وقيامها بمتابعة العملية التعليمية يوميا،

واكد " نائب الوزير "، إنه لا يمكن تحويل جميع المدارس إلى تكنولوجية تطبيقية، لأنها تستلزم وجود مستثمر صناعى أو زراعى أو فندقى.

وفي وقت سابق قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إنه لن يتخلى عن حلمه بتطوير منظومة التعليم، مضيفا: «يسرنا وسائل التعلم، ولكن الاستجابة ليست على المستوى المنتظر».

وأوضح «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»: «أسهل حاجة أن نتخلى عن الحلم، ولكن هذه جريمة في حق مصر، وجريمة في حق مستقبل التنمية في مصر».

وأشار إلى أن بنوك الأسئلة لصفوف الثانوية تقيس المهارة ومدى الاستفادة من المنهج، متابعًا: «نسعى لقطع الطريق أمام الغش الإلكتروني في امتحانات الشهر لصفوف النقل».

وأكد وزير التعليم أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية، والبعض ليس له مصلحة في ذلك، متابعًا: «نحن مكلفين من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمهمة تطوير التعليم، وسنستكملها».

وأكد أن البعض يحاول أن يجد أقصر الطرق للحصول على شهادة بدون تعلم، متابعًا: «نحاول أن نستعيد التعليم الذي تم اختطافه بهذه الأفكار».

وأضاف «شوقي» أن البعض يرى المنصات التعليمية «عبء»، لافتًا إلى أن نسبة من لم يغشوا في الامتحانات لا تتجاوز 20%.

وأشار إلى أن كثيرين ليس لديهم رغبة في التعلم، والبعض يبحث عن النجاح فقط.