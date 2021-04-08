/626408/حقوق-الانسان-بالبرلمان-مصر-استضافت-ما-يقرب-من-7-ملايين-لاجئ-على-أراضيها--فيديو

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أن مصر استضافت ما يقرب من 7 ملايين لاجئ على أراضيها.

النائب طارق رضوان : مفهوم حقوق الانسان من المنظور المصري مبنى على رؤية استراتيجية

واوضح " رضوان "، رضوان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن مفهوم حقوق الانسان من المنظور المصري مبنى على رؤية استراتيجية ورؤى خاصة بآليات تنفيذها طبقا لاحتياجات المواطن والمجهودات المتاحة لتقديم الافضل له.

وتابع رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ، أن مصر تخطت العديد من الصعاب لتغيير 3 انظمة من مرحلة إعادة بناء وخدمات تقدم للمواطن من صحية وجودة تعليم واعادة بناء الاقتصاد والذي كان العنصر الداعم لنا فى مواجهة تداعيات كورونا.

رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان : مصر كان لها دور كبير في مكافحة الإرهاب

وأشار رضوان إلى أن مصر كان لها دور كبير في مكافحة الإرهاب واستضافت العديد من اللاجئين بالدول العربية والأفريقية.

أطلق المركز المصري للفكر والدراسات، اليوم الخميس، مجموعة من التوصيات لمواجهة الخلل الذي تعانيه حقوق الإنسان قطريًا وعالميًا، على إثر التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

جاءت التوصيات في البيان الختامي، لمؤتمر حقوق الإنسان الذي نظمه المركز المصري تحت عنوان «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»ـ كالتالي:

- وضع آليات مستقبلية لتحقيق «الإنذار المبكر»، إذ إن منظمة الصحة العالمية لم تشخص كورونا كوباء عالمي إلا في 11 مارس، أي بعد ما يقرب من 4 أشهر على ظهوره، ضاع فيها وقت طويل كان يمكنه المساهمة في إنقاذ البشر، وتعجيل بالقضاء عليه.

- ضرورة توسيع صلاحيات منظمة الصحة العالمية بطريقة شبيهة بمجلس الأمن المخول بحفظ السلم والأمن الدوليين، انطلاقًا من دورها في حماية الصحة الإنسانية ومن ثم توسيع دورها في دق أجراس الخطر، وتحفيز الدول على التعاون، ونقل التجارب بأمانة، وتشجيع المجتمع الطبي والعلمي العالمي على المواجهة.

- ضرورة مواجهة كافة أشكال عدم المساواة المرتبطة بالحق في الصحة، وفي مقدمتها عدالة الحصول على الأمصال وأنواع العلاج المختلفة.