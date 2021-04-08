الأزهر يكشف عن أول عمل تلفزيونى مدبلج إلى اللغة البرتغالية الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - يكشف الأزهر الشريف يوم الأحد المقبل، 12 إبريل الجارى، عن أول عمل تليفزيونى تم دبلجته إلى اللغة البرتغالية بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الإسلامية فى البرازيل (فامبراس) بالبرازيل وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرة.





ومن المنتظر أن يعقد مؤتمر افتراضى، تجتمع فيه الجهات المعنية البرازيلية والمصرية ويشارك من الجانب المصرى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بكلمة له حول أهمية إطلاق المسلسل باللغة البرتغالية، يلقيها نيابة عن فضيلته، الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، كما يشارك فى المؤتمر الافتراضى كل من: الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر الشريف، والسفير وائل أحمد كمال أبو المجد سفير مصر بالبرازيل، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور للأطفال.

ومن الجانب البرازيلى: وزير التعليم فى البرازيل ميلتون ريبيرو، والكاردينال دوم أوديلو بيدرو شيرير، رئيس أساقفة ساو باولو؛ الأنبا أغاسون أسقف البرازيل وتوابعها، ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "ساوماركوس" فى البرازيل؛ وجوليو سيرسون، وزير العلاقات الدولية لولاية ساو باولو؛ وعلى يوسف، سكرتير الثقافة ببلدية ساو باولو؛ ومحمد حسين الزغبى رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية فى البرازيل والسفير أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل فى جمهورية مصر العربية.

ويتناول المسلسل الذى جاء نتيجة التعاون المثمر بين الجهات الثلاث، والذى، أثمر هذه المرة عن دبلجة وترجمة حصرية لمسلسل الرسوم المتحركة للأطفال (نور وبوابة التاريخ) الذى يستعرض على مدار ثلاثين حلقة، المعلومات الإثرائية والقصص الملهمة لعلماء العرب والمسلمين الأجلاء الذين أثروا العلم وساهموا فى النواة الأولى لمختلف العلوم الحديثة باختراعاتهم وأفكارهم ونظرياتهم التى كانت منبر علم وإشعاع للعالم أجمع والتى بنى عليها علماء الغرب كل ما توصلوا إليه حديثاً.

والمسلسل الذى يحكى رحلة شيقة يقودها بطل الحكاية الطفل نور مع أخته زهرة وعمه العبقرى عبر اختراع بوابة الزمن لينتقلوا فى أحداث حية مع هؤلاء العلماء سيتم عرضه فى رمضان هذا العام ٢٠٢١ فى البرازيل ببث مباشر باللغة البرتغالية.