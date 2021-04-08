أسقف أبوقرقاص يرسم 24 شماسا ويفتتح عيادة أسنان

جدة - نرمين السيد - واشترك مع الأنبا فيلوباتير، فى الصلاة القس أرميا ادور كاهن الكنيسة، وألقى كلمة عن "المرأة المنحنية من الضعف"، حيث قام برسامة 24 شماسا، فى رتبة المرتل.

وتفقد الأنبا فيلوباتير الكنيسة، حيث قام بافتتاح عيادة الأسنان، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية، ضد فيروس كورونا.