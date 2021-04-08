وزير الزراعة يناقش مع حاكم ولاية وسط الاستوائية إنشاء مجزر آلى بجوبا

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء نتائج المشاورات الجارية بين الجانبين بشأن التعاون فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، حيث أكد القصير على توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع الأشقاء فى جنوب السودان فى هذه المجالات، بما يحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بالبناء على العلاقات الأخوية التاريخية التى تجمع الشعبين، والخبرات والقدرات المصرية المتطورة فى المجالات ذات الصلة، والإمكانيات الطبيعية الكبيرة بجنوب السودان.

من جانبه، أعرب حاكم الاستوائية الوسطى عن التقدير للدعم المصرى المتواصل لجنوب السودان، سواء فى قطاعات الزراعة أو التعليم أو الصحة أو غيرها، معربا عن تطلعهم لاستمرار هذا الدعم لبناء قدرات الأشقاء الجنوب سودانيين واستغلال الموارد المتاحة فى البلاد.

كما أكد استعداد الولاية لدعم تنفيذ أية مشروعات مقترحة للتعاون بين البلدين، من خلال تخصيص الأراضى وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك، مؤكدا اعتزازهم بالعلاقات التاريخية التى تجمع البلدين فى إطار وحدة وادى النيل.

كما تم خلال اللقاء بحث اهتمام حكومة ولاية وسط الاستوائية بالاستزراع السمكى، وإنشاء مجزر آلى حديث فى العاصمة جوبا، حيث رحب وزير الزراعة بدارسة المقترحين فى ظل أطر التعاون القائمة بين البلدين.

حضر اللقاء جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائى الجنوب سودانية، والوزراء المعنيين بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأراضى والغابات والإعلام فى الولاية، كما حضر اللقاء السفير المصرى لدى جوبا الدكتور محمد قدح.