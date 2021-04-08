وزير الاتصالات: وثائق مجمع الإصدارات الذكية يستحيل تزويرها 

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مجمع الإصدارات الذكية لا يوجد له مثيل فى المنطقة، مضيفا أن المجمع سيساهم فى القضاء على تزييف الوثائق الرسمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد على خير عبر برنامجه المصرى أفندى المذاع على قناة المحور، أن المجمع سيساهم فى تسهيل المعاملات مع المواطن والدولة فى أى مستند، لافتا إلى أن هناك جدول أولوليات لأنوع المستندات التى تصدر من المجمع.

وتابع أن المجمع سيطبع شهادات التخرج والبطاقة، وكذلك جميع مراحل التعليم وشهادات الميلاد، ويستحيل تزويرها، بالإضافة إلى طباعة ورق البنكنوت التى يصعب تزويرها نهائيا.

وكان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مجمع إصدار الوثائق المؤمنة والذكية، وعلى هامش فعاليات الافتتاح، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مجمع الوثائق المؤمنة والذكية يمثل نقلة كبيرة للحكومة الذكية، متابعا: "إحنا لما فكرنا فى المجمع في 2015 يعنى ماكنش أبدا واضح لكتير من الناس الهدف منه، وكنا دايما بنقول إن المجمع هيعمل معانا نقلة كبيرة جدا، خاصة مع فكرة الحكومة الذكية اللى رايحين ليها فى العاصمة".