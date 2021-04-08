/626399/موسيماني--مجبر-على-هذا-الأمر-في-مباراة-سيمبا

قال بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للفريق الأول بالنادي الاهلي، أنه مجبر على إجراء تغييرات في تشكيل الفريق أمام سيمبا التنزاني، في المباراة التي تلعب غدا ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم .

تصريحات موسيماني اليوم

وقال بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم : " التغييرات ستكون اضطرارية أمام سيمبا، ولن يحدث ذلك بسبب حسم التأهل، لكننا نُعاني من عدة إصابات إضافة إلى جدول المباريات المزدحم".

وحسم الأهلي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وصيفاً للمجموعة، بينما تصدر سيمبا التنزاني ليضمن ملاقاة أحد أصحاب المركز الثاني في دور الثمانية، بينما يصطدم الأهلي بأحد أبطال المجموعات الأخرى.

وأضاف موسيماني: " أوائل المجموعات في الموسم الماضي جميعهم خسروا في ربع النهائي، وتوج النادي الأهلي باللقب بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته " .

وأتم موسيماني : " الأهلي لن يلعب مكتمل الصفوف أمام سيمبا اضطرارياً، وعلينا أن ننظر إلى تأهلنا في المركز الثاني بصورة إيجابية، مثلما حدث في الموسم الماضي الذي شهد تتويجنا باللقب " .