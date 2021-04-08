رسميا.. فنجادا مديرا فنيا لاتحاد الكرة (صور)

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أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الكرة المصرية برئاسة أحمد مجاهد رسميا تعيين المدرب البرتغالي الشهير نيلوا فينجادا مديرا فنيا للاتحاد المصري خلفا لمحمود سعد .
ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم صورة من استقبال فينجادا في موقع الاتحاد عبر الصفحة الرسمية للاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، وعلق عليها : " استقبل اليوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم نيلو فينجادا المدرب البرتغالي الشهير في حضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد في مقر الاتحاد وذلك بعد جلسة مفاوضات بأحد فنادق القاهرة حول تفاصيل تولي المدرب البرتغالي مهمة المدير الفني للاتحاد، قام بعدها بزيارة مقر الاتحاد “ .
وتابع : “ وكان فينجادا قد وصل القاهرة بدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم للتفاوض حول تولي المهمة التي يبني عليها الاتحاد المصري آمالا كبيرة لوضع استراتيجية فنية لمنتخباته الوطنية ومسابقاته المحلية بجميع مراحلها السنية وفئاتها المختلفة “ .
ودرب فينجادا منتخب السعودية في كأس آسيا 1996 ومنتخب الأردن ونادي الزمالك ، وفسخ عقده منذ فترة قصيرة مع نادي فيتوريا البرتغالي .
الجدير بالذكر أن العديد من الاندية العربية تفاوضت مع فينجادا ومنهم نادي الكويت الكويتي والنادي الأهلي، إلا أن المفاوضات توقفت في آخر لحظة .
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