زعيم الأغلبية يتحدث عن تعاون «مجلسي النواب والشيوخ» برؤية «أستاذ الهندسة»و«مهندس الموقع»

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رئيس البرلمان حصل علي تفويض تحديد موعد الاستجواب الأول

قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حصل علي تفويض المجلس لتحديد موعد لمناقشة أولي الاستجوابات ببرلمان 2021.

جاء ذلك فى حوار بـ«برنامج حقائق وأسرار» للإعلامي النائب مصطفي بكري، بفضائية صدي البلد، ردا علي سؤال النائب مصطفي بكري، بشأن تساؤلات الشارع عن مناقشة الاستجوابات بمجلس النواب ليرد زعيم الأغلبية بقوله:"بالفعل هناك استجواب بالمجلس .. والمجلس فوض المستشار دكتور حنفى جبالى بتحديد موعد مناقشته".

زعيم الأغلبية والاستجواب الأول ببرلمان 2021

وتطرق زعيم الأغلبية بحديثه بشأن تساؤلات بكري عن عدم وجود الخبرات بمجلس النواب، أمام التمثيل الكبير للشباب، حيث أكد زعيم الأغلبية أنه بالعكس لو نظرنا إلي تشكيلة مجلس النواب سنري تمثيل جميع الأعمار فى مجلس النواب، بجانب وجود مجلس الشيوخ الذي يتواجد به قامات وخبرات مقدرة، ومن ثم فقدنا لمجلس الشيوخ فى الماضي قد يكون مبرر لهذا الحديث فى أن الخبرات ليست ممثلة بمجلس النواب، ولكن الآن نحن مع تمثيل كل الأعمار فى مجلس النواب، يوجد مجلس الشيوخ الموكون من خبرات كبيرة.

ولفت زعيم الأغلبية لرؤية «أستاذ الهندسة»و«مهندس الموقع»، حيث أستاذ الهندس هو مجلس الشيوخ، ومهندس الموقع هو مجلس النواب، حيث مجلس الشيوخ هو الخبرات والنظريات والرؤي والفلسفة، ومجلس النواب هو مهندس الموقع المتماس مع الناس علي أرض الواقع، ومن ثم يتحقق الدوريين مكانيا ونظريا، مؤكدا علي ضرورة أن يعي الجميع حجم الخبرات التى تتواجد بمجلس الشيوخ حيث أنها قامات لا يستطيع أحد أن يجاريها بالمنطقة وكلنا نجلها ونقدرهم.

تعاون «مجلسي النواب والشيوخ» برؤية «أستاذ الهندسة»و«مهندس الموقع»

وأكد علي أنه بجانب التشكيل العمري توجد تمثيل لكل الفئات والقيادات الطبيعية بمجلس النواب، ومن ثم الجميع ممثل تحت قبة البرلمان، وبالتعاون والتنسيق تكون النتائج الأفضل وهو ما نلمسه مؤخرا، وما يتحقق أكبر رد علي من يتحدث عن عدم أهمية مجلس الشيوخ وعودته مرة أخري للحياة البرلمانية والنيابية المصرية.