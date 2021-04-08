/626403/موسيماني-يفجر-مفاجأة-عن-وصافة-الأهلي-للمجموعة

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام سيمبا التنزاني في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إستضافتها على ملعب السلام.

وقال موسيماني خلال تصريحاته قبل مباراة الغد: " تصدرنا للمجموعة لا يعني أننا سنتوج أبطال للبطولة، والموسم الماضي كل المتصدرين فشلوا في التأهل لنصف النهائي.

وتابع موسيماني: مباراة الغد بالنسبة لنا على الرغم ان موقفها لن يؤثر على التأهل لكنها مهمة بالنسبة للنادي وجماهيرنا وعلينا التأهل بإيجابية".

وأضاف المدير الفني للنادي الأهلي: " ساكون مجبر علي إجراء بعض التعديلات بسس أننا لدينا غيابات غدا بسبب الاصابات ولكنني كنت اتمنى ان يكون الفريق مكتمل الصفوف".

وأختتم: " لن نقوم بالتغييرات بسبب التأهل ولكنها استكون اضطرارية وينتظرنا أيضا جدول مزدحم الشهر المقبل لا يتحمل غيابات اخرى بسبب الاصابات".

طقم الأهلي أمام سيمبا

ويرتدي الأهلي زيه التقليدي خلال منافسة سيمبا التنزاني و المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويتكون طاقم الحارس من الطقم الأصفر كاملا.

طقم سيمبا أمام الأهلي

بينما يرتدي فريق سيمبا التنزاني الطاقم البديل للفريق والمكون من القميص الرمادي والشورت الرمادي والجورب الأزرق بينما يرتدي الحارس الطاقم الأزرق بشكل كامل خلال مواجهة الاهلي والمقرر إقامتها في تمام التاسعة مساء الغد على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحضر الإجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكذلك وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأحمر بالإضافة لمدير أمن النادي وكلا من وائل محمد وأحمد فوزي ورامي بكر الإداريين.

قائمة الأهلي في المباراة

محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير.‏