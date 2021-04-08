/626404/رجل-بدون-ملابس-يقتحم-مباراة-مانشستر-يونايتيد-وغرناطة-صور

لقطة غريبة في مباراة مانشستر يونايتيد وغرناطة في لقاء ذهاب الدور الربع نهائي للدوري الأوروبي، أثناء أحداث المباراة، علي ملعب لوس كارمينيس.

اقتحم أحد جماهير مباراة غرناطة ومانشستر يونايتيد أرضية ملعب المباراة، وهو في وضع عارياً بدون ملابس خلال أحداث المباراة، لتتوقف المباراة، ويسرع أمن المباراة عليه لإخراجه من الملعب.

ولم يعلم رجال الأمن من أين أتي ذلك الشخص والذي تواجد في المباراة الي جمعت الفريقين بدون جمهور في لقاء ذهاب الدور الربع نهائي للدوري الأوروبي، والتي تقام بأسبانيا علي ملعب غرناطة.

تشكيل مانشستر يونايتيد في المباراة:

في حراسة المرمي : دي خيا.

في خط الدفاع : أرون وان بيساكا – فيكتور لينديلوف – هاري ماجوير – لوك شو.

في خط الوسط : بول بوجبا – سكوت ماكتوميني – دانييل جييميس – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد.

في خط الهجوم : ماسون جرينوود.

تشكيل فريق غرناطة في المباراة :

في حراسة المرمي : روي سيلفا.

في خط الدفاع : فيكتور دياز – خيسوس فاييخو – دومينجوس دوراتي – كارلوس نيفا.

في خط الوسط : يانجيل هيريرا – ماكسيم جونالونس – كينيدي – أنخيل مونتورو – أنطونيو بويرتاس.

في خط الهجوم : روبرتو سولدادو.

مانشستر يونايتيد في الدور الـ 16

حقق فريق مانشتر يونايتيد الفوز علي الفريق الإيطال إي سي ميلان، بنتيجة هدفين مقابل هدف مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور الستة عشر من الدوري الأوروبي، في حين انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، وانتهت مباراة الإياب بين الفريقن بهدف نظيف دون رد من الفريق الإنجليزي مان يونايتيد.

غرناطة في الدور الـ 16

في حقق فريق غرناطة الفوز علي فريق مولدة بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين بمجمو نتيجتي الذهاب والإياب بين الفريقين، في الدور الستة عشر، وحجز مقعده بالدور الثمانية، في حين انتهت مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد لصالح غرناطة، وفي مباراة الإياب انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح فريق مولدة.