زعيم الأغلبية: «تعاوننا مع حزب حماة الوطن تجاوز القاعة»..ودور مستقبل وطن الإجتماعي «عهد قطعناه علي أنفسنا»

/626405/زعيم-الأغلبية-تعاوننا-مع-حزب-حماة-الوطن-تجاوز-القاعةودور-مستقبل-وطن-الإجتماعي-عهد-قطعناه-علي-أنفسنا

قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أن التعاون بين حزب مستقبل وطن، وحزب حماة الوطن تجاوز قاعة البرلمان للواقع والشارع المصري، وتم ذلك مؤخرا فى مبادرة الغارمات تطبيقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدما خالص التعازي لحزب حماة الوطن فى وفاة رئيس هيئته البرلمانية في مجلس الشيوخ اللواء فاروق مجاهد.

الدور الإجتماعي لحزب مستقبل وطن

جاء ذلك فى حوار بـ«برنامج حقائق وأسرار» للإعلامي النائب مصطفي بكري، بفضائية صدي البلد، ردا علي مداخلة اللواء أحمد العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والذي أكد فيها علي التوافق الكامل بين حزب حماة الوطن وحزب مستقبل وطن فيما يتم من مناقشات وحوارات داخل قاعة المجلس بما يصب في صالح المواطن ومصلحة الدولة المصرية، مؤكدا علي أنه دائم الذهاب والتنسيق مع زعيم الأغلبية بشأن ما يطرح داخل أروقة المجلس وما يعني الأحزاب والقوي السياسية بمجلس النواب هي مصلحة الوطن، قائلا:" كل التقدير لمستقبل وطن كحزب أغلبية..وكحزب فاعل بالشارع المصري وله مبادرات عديدة فى الشارع وأخرها مبادرة الغارمات بالتعاون والتنسيق مع حزب حماة الوطن".

التعاون بين حزب حماة الوطن وحزب مستقبل وطن

وهنا أكد المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية علي التعاون والتنسيق الذي تجاوز القاعة للشارع ، مؤكدا علي أن الدور الإجتماعي لحزب مستقبل وطن هو عهد علي الحزب منذ بدايته ، والنموذج في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع مصلحة المواطن ودعمه فى المقام الأول، بحديثه عن العمل يوميا علي افتتاح مشروعات قائلا:" أعتقدأننا نؤمن بهذا الدور الوطني بشكل كامل ونعمل علي تطبيقه خاصة أن مرحلة التنظير السياسي دون التواجد علي الأرض بأت بالفشل ولا مكان لها".

وعقب ذلك قام مقدم البرنامج مصطفي بكري، باستعرض تقرير تضمن جهود حزب مستقبل وطن الإجتماعية ودوره الإجتماعي بمختلف المحافظات والمبادرات التى عمله علي تطبيقها بالشارع المصرية خلال السنوات الماضية حتي الآن.