أحمد حلمي ينضم لـ كتيبة "الاختيار 2"

انضم الفنان المصري أحمد حلمي لصناع عمل مسلسل "الاختيار 2"، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021 على فضائية قنوات ON.

دوت الخليج يررصد تفاصيل انضمام أحمد حلمي للعمل الدرامي الذي ينتظره الملايين، بعد سنوات من الغياب عن الدراما، فضلًا عن أعماله السينمائية القادمة.

قائمة ضيوف شرف مسلسل"الاختيار 2"

يشارك أحمد حلمي كضيف شرف في الجزء الثاني من مسلسل"الاختيار"، حيث تشمل قائمة ضيوف شرف المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، أشرف عبدالباقي، ماجد، محمد فراج، محمد محمود عبدالعزيز، علي الطيب، بالإضافة للمطرب أحمد فهمي.

صناع مسلسل "الاختيار2"

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، ويعتبر المسلسل هو الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" والذي عُرض في رمضان الماضي 2020، وكان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي.

أحمد حلمي ومنى زكي في عمل فني واحد

أكد المؤلف تامر حبيبي، أنه تعاقد مع أحمد حلمي وزوجته منى زكي على تقديم عمل فني جديد يجمعهمها بعد غياب 17 عامًا منذ فيلمهما "سهر الليالي"

آخر أعمال الفنان أحمد حلمي

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد حلمي كان فيلم "خيال ماته"، وشاركه في البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.