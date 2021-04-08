 زعيم الأغلبية يرد علي سؤال:ماذا بعد رفض البرلمان لبيان وزير الإعلام؟..«فيديو»

/626409/زعيم-الأغلبية-يرد-علي-سؤالماذا-بعد-رفض-البرلمان-لبيان-وزير-الإعلامفيديو

قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أن شعار حزب مستقبل وطن هو شعار أغلبية المواطن وهو ليس شعار متخذه الحزب لمجرد أنه اتجاه حزبي، ولكنه مسار تشريعي أوصت به القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولي وهي فكرة مصلحة المواطن أولا والتى هي فوق كل إعتبار.

شعار أغلبية المواطن مسار تشريعي أوصي به السيسي

جاء ذلك فى حوار بـ«برنامج حقائق وأسرار» للإعلامي النائب مصطفي بكري، بفضائية صدي البلد، ردا علي سؤال ذات صلة بماذا بعد الاستماع لبيان الحكومة في البرلمان ورفض بعضهم مثل وزير الدولة للإعلام متابعا:" طالما هذا الشعار يشملنا ونتحرك من خلاله فأعتقد أن أي بيان سيتم رفضه من البي لابد أن يعقبه خطوات تشمل استخدام كافة الأدوات الرقابية وهذا ما حدث مع وزير الإعلام حيث بعد الرفض تقدم أحد أعضاء هيئة مكتب لجنة الإعلام باستجواب وهو البيان الوحيد الذي تم رفضه وباقي اللجان أعطت ملاحظات ويتبقي علي اللجان متابعة تنفيذ التوصيات".

زعيم الأغلبية واستجواب وزير الإعلام

ولفت زعيم الأغلبية إلي أن جميع الوزراء كانوا حريصين علي الحضور للجان النوعية بمجلس النواب إبان مناقشة بيانات الحكومة وكان يتم الرد علي الملاحظات التى يتم إبدائها وهذا أمر لم يكن متواجد بالمجلس السابق، مشيرا إلي أن دور رؤساء اللجان متابعة التوصيات التى تم إبدائها علي بيانات الحكومة وإذا لم يتم الإلتزام بتنفيذ التوصيات سيتم استخدام الأدوات الرقابية مثلما تم ببيان وزير الإعلام ولكن قد تكون أقل حده وعندما نصل لهذه المرحلة قد نكون وصلنا لأعلي مستوي من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية.