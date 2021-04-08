زعيم الأغلبية يرد:هل يغادر الوزراء الذين تعرضوا لانتقادات بمجلس النواب  مناصبهم؟«فيديو»

/626411/زعيم-الأغلبية-يردهل-يغادر-الوزراء-الذين-تعرضوا-لانتقادات-بمجلس-النواب- مناصبهمفيديو

عقب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، علي تساؤلات المناقشات الساخنة التى تمت بأروقة المجلس مع انطلاقة الفصل التشريعي الثاني، والربط بين الانتقادات التى وجهت لعدد من الوزراء وبين مغادرتهم للمنصب الوزاري.

جاء ذلك فى حوار بـ«برنامج حقائق وأسرار» للإعلامي النائب مصطفي بكري، بفضائية صدي البلد، مؤكدا علي أن هذه الرؤية غير صحيح لأن أي مناقشة مع أي وزير داخل مجلس النواب لابد تكون مناقشة ساخنة، لأنه فى النهاية الوزير لديه إشكاليات ويريد أن يقدم حلول مع إمكانيات أحيانا كثيرة لا تكون متاحة طبقا للموازنة، والنواب لديهم طموح غير محدود لمصلحة المواطن وكل نائب يحب أن تكون دائرته أفضل دائرة وبها كافة الخدمات، وبالتالي لابد أن تكون المناقشة ساخنة.

وأكد علي أن الفكرة ليست فى المناقشات بقدر ما هي في بيان الوزارء، و لو تم تصنيفها، سنكون أمام بيان واقعي عرض المشاكل ووضوع الحلول مع ضيق الإمكانيات، وبيان طموح بمشاكل وحلول نسير فيها عبر خطة،وهذا يكون أفضل أنواع البيانات، ووجدنا ذلك مع وزير الإسكان ونوع ثالث وهو بيان استثنائي وكان لوزيرة الصحة، حيث أننا فى عهد نشهد جائحة عالميةوبالتالي أي نوع من أنواع المشاكل يجب أن تمرللظرف الاستثنائي، حيث أننا لدينا منظومة صحية صمدت فى وقت توجد منظمات سقطت بدول كبري.

ولفت زعيم الأغلبية إلي أن جراء هذه البيانات والمناقشات الساخنة توصلنا للعديد من التوصيات التى دخلت حيز التنفيذ منها التنسيق بين النواب والمحافظين جراء مناقشة وزير التنمية المحلية، وأيضا النزول بغرامات الأرز وتخفيضها من وزير الزراعه، وهذا تجاوب محمود من الوزراء.