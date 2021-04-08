/626412/إبراهيم-عيسى-أعداد-الإصابات-والوفيات-بكورونا-زادت-خلال-الأسبوعين-الماضيين

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن أعداد الإصابات والوفيات بكورونا زادت خلال الأسبوعين الماضيين، لذلك تُحذر الحكومة من الموجة المقبلة،

ابراهيم عيسي : يشيد بدور وزيرة الصحة في مشروع إنتاج لقاحات محلية ضد كورونا

وأشاد " عيسي "، بحديث الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بوجود مشروع إنتاج لقاحات محلية ضد كورونا، وهو موضوع يجب الإشادة به وله مدى زمني والبدء في تطبيقه شيء مهم جدًا.

الإعلامي إبراهيم عيسى: لقاحات فيروس كورونا تمثل آملا لشعوب العالم

وقال " الاعلامي ابراهيم عسي "، أن لقاحات فيروس كورونا تمثل آملا لشعوب العالم، إلا أن هناك تخوفا للمواطنين من الإقدام على التلقيح، قائلا "إلى الآن تم تلقيح 125 ألف مواطن في مصر، وهو رقم هزيل ومحدود للغاية، ومصر بطيئة للغاية بخصوص اللقاحات".

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه إلى الآن تم تسجيل 928 ألف مواطن على موقع الوزارة للحصول على اللقاح، مؤكدا أن هذا رقم ضئيل جدًا، ونحتاج تطعيم 70 مليونا، واصفًا هذا الموقف بأننا نحبو في مجال الحصول على لقاحات كورونا.

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر، والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة والإرشادات الهامة لتوعية المواطنين بالتزامن مع الاحتفال بالمناسبات الدينية وشهر رمضان الكريم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة.

وأوضحت الوزيرة، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا تشهد انخفاضًا في معدلات الإصابة والوفيات بالفيروس مقارنة بالموجة الأولى، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات خلال آخر الـ 6 أسابيع الماضية، مشيرة إلى أن محافظات الصعيد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإصابة بداية من محافظة الفيوم حتى قنا، موضحة أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة على مستوى الجمهورية هي (كفرالشيخ، سوهاج، بورسعيد، بني سويف، الشرقية، أسيوط، قنا)، كما أكدت أنه تم زيادة أعداد الأسرة الداخلية وأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي و"تانكات" الأكسجين الطبي بهذه المحافظات لاستيعاب زيادة الإصابات.

وأكدت الوزيرة مجددًا الأهمية البالغة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في شهر رمضان، حيث إن التراخي في هذه الإجراءات خلال الاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية يؤدي إلى تزايد أعداد الإصابة بالفيروس، حيث إنه تلاحظ خلال الموجة الأولى لفيرس كورونا بدء زيادة أعداد الإصابات في الفترة من 23 أبريل حتى 23 مايو 2020 تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.