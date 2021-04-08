انهيار إيرادات الأفلام السينمائية في شباك التذاكر.."تفاصيل"

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شهدت إيرادات الأفلام السينمائية انخفاض ملحوظ في شباك التذاكر على مدار الأسبوع، حيث حققت الأفلام الـ 5 المتنافسة مايقرب من 87 ألف جنيه فقط.

دوت الخليج يرصد لكم الإيرادات التي حققتها الافلام السينمائية في دور العرض، وماتعرضت له من انخفاض خلال هذا الأسبوع.

فيلم وقفة رجالة

استحوذ فيلم وقفة رجالة على معظم إيرادات هذا الأسبوع ليحقق مايقرب من 70 ألف جنيه، وهو من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي ومحمد سلام، ويظهر به عدد من ضيوف الشرف على رأسهم أمينة خليل وسوسن بدر.

فيلم قبل الأربعين

بينما حقق فيلم قبل الأربعين مايقرب من 7 آلاف جنيه لإحتوائه على مشاهد دماء وقتل، حيث تدور أحداثه حول قصة حقيقة في إطار من الرعب والتشويق.

الفيلم من بطولة جميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، محمد علي رزق، وايهاب فهمي، داليا مصطفي، أحمد حلاوة، أحمد جمال سعيد، وإخراج معتز حسام.

فيلم الخطة العامية

أما عن فيلم "الخطة العامية" الذي يعد أول بطولة مطلقة للفنان الكوميدي علي ربيع فلم يجني سوى 7 آلاف جنيهًا، وهو من إخراج معتز التونى، وتأليف كل من أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

فيلم ريما

حقق فيلم "ريما" تأليف احمد انور وإخراج معتز حسام مايقرب من 2000 جنيه، ويشارك في بطولته محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، ايهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، احمد امام، اية سليم، منى جمال، أحمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبدالحميد العوام.

فيلم شاومنيج

جاء في المرتبة الأخيرة فيلم شاومينج الذي وصلت إيراداته إلى حوالي 152 جنيه، وهو فيلم كوميدي من إخراج شادي أبوشادي، ويتناول ظاهرة الغش في الثانوية العامة، تأليف أشرف حسني.

الجدير بالذكر، أن الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبدالله ونشوى مصطفى وسامي مغاوري وأحمد حلاوة وحامد الشراب وتوني ماهر وأحمد سلطان وسارة درزاوي وطاهر أبوليلة وياسر الطوبجي ويوسف حسام ومحمود فارس.