/626414/نادر-عيسي--الإعلام-السبب-الأساسي-في-الاتجاهات-الخاطئة-للموسيقى-فيديو

قال المايسترو نادر عباسي، قائد الملحمة الموسيقية بحفل نقل المومياوات الملكية، أن الدولة تنفق على الموسيقيين الأكاديميين لكن لا يتم تقديمهم بشكل جيد، موضحا إلى أن مصر بها أكثر من 2000 عازف يعتبروا جوهرة لابد من الحفاظ عليهم.

قائد الملحمة الموسيقية بحفل نقل المومياوات: مصر بها أكثر من 2000 عازف يعتبروا جوهرة لابد من الحفاظ عليهم

وأضاف المايسترو نادر عباسي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، إن الأوركسترا المصاحب لنقل المومياوات الملكية كان به 100 عازف، وحوالي 90 شخص في الكورال.

وأوضح أن الإعلام هو السبب الأساسي في الاتجاهات الخاطئة للموسيقى، منوها بأنه لابد أن يتولى الإعلام مسؤولية تقديم الموسيقى الجادة في الفترة المقبلة.

المايسترو نادر عباسي قائد الملحمة الموسيقية بحفل نقل المومياوات الملكية: الأوركسترا موجودة لكنها لم تلقى اهتمام إعلامي يؤكد وجودها

وأشار إلى أن الأوركسترا موجودة لكنها لم تلقى اهتمام إعلامي يؤكد وجودها، لافتاً إلى أن موكب المومياوات كان حدث عالمي أظهر مهارة الأوركسترا المصرية.