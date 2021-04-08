زعيم الأغلبية:حياة كريمة أجمل مرادف لحقوق الإنسان بمصر..و«دور مستقبل وطن الإجتماعي ليس تجملا ولا تفضلا»

/626415/زعيم-الأغلبيةحياة-كريمة-أجمل-مرادف-لحقوق-الإنسان-بمصرودور-مستقبل-وطن-الإجتماعي-ليس-تجملا-ولا-تفضلا

قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن،أنه لا يوجد مرادف ولا معني لحقوق الإنسان فى مصر أجمل وأفضل ولا أعظم من مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعمل الجميع بفكرة هذه المبادرة علي أرض الواقع.

الدور الإجتماعي لمستقبل وطن

جاء ذلك فى حوار بـ«برنامج حقائق وأسرار» للإعلامي النائب مصطفي بكري، بفضائية صدي البلد، تعقيبا علي حديث النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، موجها الشكر لفريق إعداد البرنامج علي بشأن تقرير عن دور حزب مستقبل وطن الإجتماعي، مؤكدا علي أن به العديد من اللقطات فى شهر رمضان الماضي، وسيكون لنا دور أكبر بشهر رمضان المقبل، والذي ننتظره علي الأبواب،وهو أهم شهر لدينا، وبدأنا توزيع نصف مليون كرتونة غذائية منذ أمس بالمحافظات، وأود هنا أن أشكر رجال أعمال الحزب والشباب علي هذا الدور المجتمعي الوطني وهو من أهم الأدوارلدينا ليس تفضلا ولا تجملا قائلا:" لدينا شباب يكون ليس مهتم بحضور ندوات سياسية بقدر ما يكون مهتم بالمشاركة في الدور المجتمعي ومساعده أسرة من خلال مبادرات الحزب".

ولفت زعيم الأغلبية إلي أن الحزب سيواصل دوره عقب مبادرات شهر رمضان سيكون لدينا مبادرات لاحقه بحسب هدفنا بأن نصل لأكبر عدد من المواطنين، ودورنا الحقيقي أننا نكون موجدين مع الناس أكتر من أننا نتكلم في مصطلحات سياسيةوالفلسفة السياسية ليست الناس بحاجة إلهيا بقدر التلاحكم والتواجد بينهم.