/626416/مبابي-يعلن-عن-موقفه-مع-باريس-بنهاية-الموسم-ويحسم-وجهته

يسعي الفريق الملكي ريال مدريد في الإنتقالات الصيفية المقبله، بحسم صفقة قوية للفريق في خط الهجوم، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الملكي السابق ولاعب فريق يوفينتوس الغيطالي الحالي.

نشرة صحيفية ديلي إكسبريس البريطانية صباح اليوم تقرير يفيد بان الفرنسي مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان، قد تحدث مع إدارة النادي، بأنه يود الرحيل عن الفريق في الإنتقالات الصيفية المقبلة.

انتشرت العديد من الأخبارعبر الصحف العالمية، حولي الفرنسي مبابي برحيلة عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل وإنضمامه للفريق الملكي، وجاء الفرار النهائي أمس للاعب مبابي مع التحدث مع إدارة النادي بالرحيل.

ريال مدريد وصفقة الموسم

ويسعي الفريق الملكي ريال مدريد منذ فترة، للتعاقد مع مبابي في الإنتقالات الصيفية المقبلة وأنه صفقة من أقوي الصفقات الصيفية المقبلة، ويرجع ذلك لصغر سن اللاعب وقوته البدنية، وسرعته في بناء وإنهاء الهجمة، وانه يفضل الإنتقال للفريق الملكي في وجهته المقبلة.

تألق الفرنسي مبابي أمس مع فريقة في مباراة ذهاب الدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، علي الفريق الالماني بايرن ميونخ، وتسجيل هدفين في المباراة، وتحقيق لقب رجل المباراة، وشهد علي ذلك ملعب أليانز أرينا.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

انتهت مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ أمس، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الـ 8 لدوري أبطال أوروبا، وسجل مبابي هدفين في المباراة.

مبابي يتألق مع باريس ويسجل ثنائية في نوير

سجل باريس سان جيرمان الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 13 من عمر المباراة من خلال تمريرة طوليه لنيمار وينطلق بها ويسددها بقوة ويتصدي لها الدفاع لتصل للفرنسي مبابي ويسجل، ولكن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل علي مبابي من البداية.

سجل المتألق مبابي الهدف الثاني له في المباراة والهدف الثالث للفريق في الدقيقة 68 من عمر المباراة، من خلال هجمه سريعه منظمه بين لاعبي الفريق ويمررها دي ماريا في النهاية لمبابي ويسبت مدافعي بايرن ونوير ويسدد كرة قوية زاحفه في الزاوية اليمن لنوير وتسكن الشباك.