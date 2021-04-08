مصطفى عامر يحذف كليب "أنا لو زعلانة" لـ روبي من اليوتيوب..”اعرف القصة”

/626417/مصطفى-عامر-يحذف-كليب-أنا-لو-زعلانة-لـ-روبي-من-اليوتيوباعرف-القصة

فاجأ المخرج مصطفى عامر الجمهور بحذف كليب الفنانة روبي لأغنيتها الجديدة "أنا لو زعلانة" من على قناة اليوتيوب، ما أثار الكثير من التساؤلات عن السبب.

دوت الخليج يكشف لكم سبب حذف كليب "أنا لو زعلانة" للفنانة روبي من على اليوتيوب، بعدما سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية.

كليب روبي ينتهك حقوق النشر والطباعة على اليوتيوب

يرجع سبب حذف فيديو كليب "أنا لو زعلانة" إلى انتهاكها لحقوق النشر والطبع كما جاء على موقع اليوتيوب، حيث تعد الأغنية من كلمات حسام سعيد، ألحان خالد حلمي، توزيع أحمد إبراهيم، مدير تصوير الكليب سيف الدين، ستايلست ندى خضر، إخراج مصطفى عامر، ومن إنتاج وليد منصور وشركة "تالنت بيتس".

خروج مسلسل شقة 6 من السبق الرمضاني

تعرضت روبي مؤخرًا لخروج مسلسلها "شقة6" من السبق الرمضاني لهذا العام، ولا زال نجوم العمل يواصلوا تصوير مشاهدهم المتبقية في المسلسل، على أن ينتهي التصوير بعد إجازة عيد الفطر المقبل.

تفاصيل مسلسل شقة 6 لـ روبي

تدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات، التي تعيش فيها روبى مع جيرانها، حيث يتفاجىء جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجأت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران وغيرها.

يذكر، أن مسلسل "شقة 6" من بطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، هانى عادل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى، ملك قورة وآخرين وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.