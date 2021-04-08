/626418/وزير-الاتصالات-مجمع-الإصدارات-يساهم-فى-القضاء-على-تزييف-الوثائق-الرسمية

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مجمع الإصدارات الذكية سيساهم فى تسهيل المعاملات مع المواطن والدولة فى أى مستند، لافتا إلى أن هناك جدول أولوليات لأنوع المستندات التى تصدر من المجمع.

وزير الاتصالات : مجمع الاصدرات بساهم في تسهيل معاملات المواطن مع الدولة

وأضاف، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد على خير عبر برنامجه المصرى أفندى المذاع على قناة المحور، أن المجمع سيطبع شهادات التخرج والبطاقة، وكذلك جميع مراحل التعليم وشهادات الميلاد، ويستحيل تزويرها، بالإضافة إلى طباعة ورق البنكنوت التى يصعب تزويرها نهائيا.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات: المجمع سيساهم فى القضاء على تزييف الوثائق الرسمية

ولفت "وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجمع الإصدارات الذكية لا يوجد له مثيل فى المنطقة، مضيفا أن المجمع سيساهم فى القضاء على تزييف الوثائق الرسمية.

وكان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مجمع إصدار الوثائق المؤمنة والذكية، وعلى هامش فعاليات الافتتاح، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مجمع الوثائق المؤمنة والذكية يمثل نقلة كبيرة للحكومة الذكية، متابعا: "إحنا لما فكرنا فى المجمع في 2015 يعنى ماكنش أبدا واضح لكتير من الناس الهدف منه، وكنا دايما بنقول إن المجمع هيعمل معانا نقلة كبيرة جدا، خاصة مع فكرة الحكومة الذكية اللى رايحين ليها فى العاصمة".