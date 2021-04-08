/626419/ملخص-دور-الذهاب-للدوري-الأوروبي-آرسنال-يفشل-ومانشستر-يونايتيد-يحسم

انتهت مباريات ذهاب الدور الربع نهائي للدوري الأوروبي، بين مانشستر يونايتيد وغرناطة، وآرسنال وسلافيا براج، أياكس أمستردام وروما، دينمو زغرب وفياريال.

مانشستر يونايتيد وغرناطة

حقق الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتيد الفوز علي الفريق الإسباني غرناطة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الدور الربع نهائي للدوري الأوروبي، وشهد علي اللقاء ملعب لوس كارمينيس.

سجل الهدف الأول للفريق الإنجليزي مانشستر يونايتيد اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة 31 من عمر المباراة، وسجل الهدف الثاني للفريق الإنجليزي برونو فيرنانديز في الدقيقة 90 من خلال ركلة جزاء، تحصل عليها الفريق من خلال تدخل لاعب غرناطة علي لاعب اليونايتيد في منطقة الجزاء أثناء كرة عرضية من الجانب الايسر.

آرسنال وسلافيا براغ

حسم التعادل الإجابي مباراة آرسنال وسلافيا براج بنتيجة هدف مقابل هدف، في مباراة ذهاب الدور الربع نهائي للدوري الأوروبي، وشهد علي اللقاء ملعب الأمارات بإنجلترا.

طالت المباراة علي الفريقن في احداثها من خلال صيام المباراة من الأهدف، حتي الدقيقة 86 ليأتي الفريق الإنجليزي بالهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب نيوكلاس بيبي، وأبى الفريق التشيكي سلافيا يراغ انهاء المباراة لصالح آرسنال، وجاء بهدف التعادل في الدقيقة 90 قبل إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية عن طريق اللاعب توماس هوليس.

روما وأياكس أمستردام

حسم الفريق الإيطالي روما المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتي جمعته مع الفريق الهولندي أياكس أمستردام، في لقاء ذهاب الدور الربع نهائي للدوري الأوروبي، شهد علي اللقاء ملعب يوهان كرويف أرينا بهولندا.

تقدم الفريق الهولندي أياكس علي الفريق الإيطالي بالتسجيل في الدقيقة 39 من عمر المباراة عن طريق اللاعب دافي كلاسين، وجاء الرد من قبل الفريق الإيطالي في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب لورينزو بيليغريني، ورفض انهاء المباراة بالتعادل ليسجل الهدف الثاني له في المبارا وهدف الفوز في الدقيقة 87 من عمر المباراة عن طريق اللاعب روجيير إيبانيز دا سيلفا.

فياريال ودينمو زغرب

انتهت مباراة فياريال الإسباني ودينمو زغرب الكورواتي، بنتيجة هدف نظيف دون رد لصالح فياريال، في لقاء دور الذهاب لربع نهائي الدوري الأوربي، وشهد علي اللقاء ملعب ماكسيمير ستاديوم بكرواتيا.

سجل الفريق الإسباني الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 44 قبل صافرة نهاية الشوط الأول، من خلال ضربة جزاء للفريق، نفذها جيرارد مورينو بكل أريحية ونجاح، ليحسم المباراة بهذا الهدف.