«دورنا الإجتماعي ليس تفضلا.. ولسنا مُهيمنين» الحوار الكامل لزعيم الأغلبية بـ«حقائق وأسرار»..«فيديو»

/626420/دورنا-الإجتماعي-ليس-تفضلا-ولسنا-مهيمنين-الحوار-الكامل-لزعيم-الأغلبية-بـحقائق-وأسرارفيديو

حل المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، الأمين العام، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ضيفا علي برنامج "حقائق وأسرار"الذي يقدمه النائب الإعلامي مصطفي بكري، بفضائية صدي البلد، حيث تطرق للعديد من المناقشات ذات الصلة بالأغلبية البرلمانية، وقدرة النواب علي إعادة هيبتها مرة أخري وونقها، مع تأكيده علي أن أغلبية مستقبل وطن هي أغلبية المواطن وليس أغلبية الحكومة مثلما كان يتم فى الماضي.

أكد أيضا علي أنه من غير صحيح بأن يغادر الوزراء الذين تعرضوا لانتقادات بمجلس النواب مناصبهم، مع متابعة الحزب لإشكالية المؤقتين فى الحكومة مع التنسيق بشأن مناقشة تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب في رمضان المقبل ، والحديث عن أداء المعاة والتنسيق معهم في أداء المهام النيابية ، وأن هذا التناغم بين الأغلبية والمعارضة خلق راحة نفسية داخل قاعة النواب، وأيضا التأكيد علي أن البرلمان لمس حرص تنسيق من جانب رئيس الوزراء.

النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، قال أن ما حدث بالفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب حتي الآن يمثل تجربة تستحق الدراسة، كونها لم تكن وليده اللحظة، ولكنها بدأت مع عبقرية تشكيل المجلس من الأساس وخاصة علي مستوي القوائم الوطنية التى مثلت جموع القوي الوطنية بداخلها من أقصي اليسار إلي أقصي اليمين، وحصد الجميع الثمار بقاعة المجلس بأن أصبحنا أمام أغلبية 53% لا تؤمن بالسيطرة ولا الهيمنة والدليل ما حدث في إقرار القوانين خلال الـ3شهور الماضية بالإجماع .

وأكد زعيم الأغلبية علي أنه بجانب الأغلبية التى لا تؤمن بالهيمنة والسيطرة، توجد معارضة حريصة علي مصلحة المواطن كالأغلبية، وهو ما يحدث حالة من التناغم والتنسيق في المناقشات داخل القاعة، وتجربة قانون الري الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا، والذي كان محل جدل فى الشارع دائما، وتحرك الجميع من الأغلبية والمعارضة بتعديلات كانت هدفها مصلحة المواطن والفلاح وغيرها من التشريعات الأخري.

ولفت زعيم الأغلبية إلي أن هذه الحالة خلقت راحة نفسية داخل القاعة، حيث حرص الجميع علي مصلحة المواطن، بأغلبية كما ذكرت لا تؤمن بالهيمنة والسيطرة ولكن «توجه وترشد نحو الأفضل» ومعارضة نستمع لرؤيتها ونثق فى وطنيتها

وفى رده علي سؤال متعلق بالتنسيق بين حزب الأغلبية والحكومة قال رشاد:" فى الحقيقة مع بداية الفصل التشريعي الثاني بدأنا نوع من أنواع التنسيق مع الحكومة وخاصة علي المستوي التشريعي وأن يكون هناك تنسيق بين حزب الأغلبية والحكومة قبل أحالة أي مشروع قانون للبرلمان "، مشيرا إلي أننا لمسنا ذلك من رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، وحرصه علي ذلك وتوجيهاته بهذا الشأن مع كافة الوزراء في سياق ما تم من مناقشات ولقاءات معه علي مدار الفترة الماضية".

ولفت زعيم الأغلبية إلي أنه لابد من الإشارة إلي وجود بعض مشروعات القوانين التى كانت مقدمه من الفصل التشريعي الأول وبالتالي التنسيق كان فى المناقشات والتعديلات التى تمت بالقاعة مثل قانون الري، مشيرا إلي أن الهدف الأسمي من هذا التنسيق في الأصل يكون فى مصلحة المواطن، ورأينا العديد من الرسوم التى تم النزول بها ووصل منها للربع وأخري تعديلات بشأن ضبط الصياغة، حيث التعديلات والتنسيق لا يتم بشكل عشوائي ولكن بدراسة ومراجعة ، مشيرا إلي أن هذا المفهوم الجديد فى تناول الأغلبية لدورها داخل القاعة وهو ما يمثل فارق عن ماضي متعلق بأغلبية الحكومة والآن نؤمن بأغلبية المواطن، وهذه رؤية أعادت للأغلبية رونقها وهيبتها.

وأكد علي أن هذه المفاهيم تدركها المعارضة أيضا بمجلس النواب، وأحد النواب من المعارضة فى حوار صحفي له مؤخرا تحدث عن أن المعارضة فى المجلس هي أغلبية شعبية، ومن ثم الجميع يؤمن بهذه المفاهيم التى أعادت للأغلبية النيابية رونقها وهيبتها من جديد والتى تستهدف المواطن فى المقام الأول والأخير.

بجهد النواب مصطلح الأغلبية عاد رونقه وهيبته مرة أخري لأنه فى الحقيقة كل النواب يقبلون التنسيق والتعاون لأننه فى النهاية نكون حريصين علي الاستماع والتقدير لكافة وجهات النظر داخل القاعة ويوجد نواب معاضه أجروا حوارات خلال الفترة الأخيرة وهم أصدقاء أعزاء يتحدثون عن كونهم أغلبية شعبية وهذا أمر جميل أنا يعاد لهذا المصطلح رونقه وهيبته وأنه فعلا يمثل المواطن داخل قاعة مجلس النواب.

زعيم الأغلبية يردعلي:هل يغادر الوزراء الذين تعرضوا لانتقادات بمجلس النواب مناصبهم؟

عقب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، علي تساؤلات المناقشات الساخنة التى تمت بأروقة المجلس مع انطلاقة الفصل التشريعي الثاني، والربط بين الانتقادات التى وجهت لعدد من الوزراء وبين مغادرتهم للمنصب الوزاري.

وأكد أن هذه الرؤية غير صحيح لأن أي مناقشة مع أي وزير داخل مجلس النواب لابد تكون مناقشة ساخنة، لأنه فى النهاية الوزير لديه إشكاليات ويريد أن يقدم حلول مع إمكانيات أحيانا كثيرة لا تكون متاحة طبقا للموازنة، والنواب لديهم طموح غير محدود لمصلحة المواطن وكل نائب يحب أن تكون دائرته أفضل دائرة وبها كافة الخدمات، وبالتالي لابد أن تكون المناقشة ساخنة.

وأكد علي أن الفكرة ليست فى المناقشات بقدر ما هي في بيان الوزارء، و لو تم تصنيفها، سنكون أمام بيان واقعي عرض المشاكل ووضوع الحلول مع ضيق الإمكانيات، وبيان طموح بمشاكل وحلول نسير فيها عبر خطة،وهذا يكون أفضل أنواع البيانات، ووجدنا ذلك مع وزير الإسكان ونوع ثالث وهو بيان استثنائي وكان لوزيرة الصحة، حيث أننا فى عهد نشهد جائحة عالميةوبالتالي أي نوع من أنواع المشاكل يجب أن تمرللظرف الاستثنائي، حيث أننا لدينا منظومة صحية صمدت فى وقت توجد منظمات سقطت بدول كبري.

ولفت زعيم الأغلبية إلي أن جراء هذه البيانات والمناقشات الساخنة توصلنا للعديد من التوصيات التى دخلت حيز التنفيذ منها التنسيق بين النواب والمحافظين جراء مناقشة وزير التنمية المحلية، وأيضا النزول بغرامات الأرز وتخفيضها من وزير الزراعه، وهذا تجاوب محمود من الوزراء.

زعيم الأغلبية:«نتابع حل إشكالية المؤقتين»..ومناقشة تعديلات «اللائحة الداخلية برمضان»

أكد أن مجلس النواب بفصله التشريعي الأول شهد العديد من المطالبات ذات الصلة بالمؤقتين في العديد من المصالح الحكومية منها الشهر العقاري ووزارة الزراعه وغيرها، وكانت العقبة في قانون جهاز التنظيم والإدارة الذي كان يضع ضوابط ذات صلة بهذا الشأن ولكن القانون تم تعديله مؤخرًا مؤكدا علي أن القانون القديم هو ما كان يعطل حل هذه الإشكالية ولكن بعد التعديل الوضع إختلف، ومؤخرا كان الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بندوة بحزب مستقبل ووعد بحل هذه الإشكالية بعد أن منحه القانون صلاحيات جديدة من شأنها حل أزمة المؤقتين ، مشيرا إلي أن الأغلبةي البرلمانية تتابع ذلك.

وتطرق زعيم الأغلبية بحديثه ردا علي سؤال متعلق بلائحة المجلس، مشيرا إلي أن الحزب يعمل علي إعداد مشروع قانون بشأن اللائحة لإضافة تعديلات علي رأسها تطبيق ما تم تنفيذه بلائحة مجلس الشيوخ الخاص تطبيق الضرائب علي المكافأة التى يحصل عليها الأعضاء،متوقعا علي أنه سيتم مناقشة هذه التعديلات خلال شهر رمضان المقبل مؤكدا علي أنه من الوارد أن تتضمن التعديلات قواعد الإحالة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بجانب إدارة عمل اللجان النوعية، مشيرا إلي أن التعديلات من شأنها أن تتطور من أداء مجلس النواب.

زعيم الأغلبية: «تعاوننا مع حزب حماة الوطن تجاوز القاعة»..ودور مستقبل وطن الإجتماعي «عهد قطعناه علي أنفسنا»

أكد أن التعاون بين حزب مستقبل وطن، وحزب حماة الوطن تجاوز قاعة البرلمان للواقع والشارع المصري، وتم ذلك مؤخرا فى مبادرة الغارمات تطبيقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدما خالص التعازي لحزب حماة الوطن فى وفاة رئيس هيئته البرلمانية في مجلس الشيوخ اللواء فاروق مجاهد، ردا علي مداخلة اللواء أحمد العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والذي أكد فيها علي التوافق الكامل بين حزب حماة الوطن وحزب مستقبل وطن فيما يتم من مناقشات وحوارات داخل قاعة المجلس بما يصب في صالح المواطن ومصلحة الدولة المصرية، مؤكدا علي أنه دائم الذهاب والتنسيق مع زعيم الأغلبية بشأن ما يطرح داخل أروقة المجلس وما يعني الأحزاب والقوي السياسية بمجلس النواب هي مصلحة الوطن، قائلا:" كل التقدير لمستقبل وطن كحزب أغلبية..وكحزب فاعل بالشارع المصري وله مبادرات عديدة فى الشارع وأخرها مبادرة الغارمات بالتعاون والتنسيق مع حزب حماة الوطن".

وهنا أكد المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية علي التعاون والتنسيق الذي تجاوز القاعة للشارع ، مؤكدا علي أن الدور الإجتماعي لحزب مستقبل وطن هو عهد علي الحزب منذ بدايته ، والنموذج في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع مصلحة المواطن ودعمه فى المقام الأول، بحديثه عن العمل يوميا علي افتتاح مشروعات قائلا:" أعتقدأننا نؤمن بهذا الدور الوطني بشكل كامل ونعمل علي تطبيقه خاصة أن مرحلة التنظير السياسي دون التواجد علي الأرض بأت بالفشل ولا مكان لها".

وعقب ذلك قام مقدم البرنامج مصطفي بكري، باستعرض تقرير تضمن جهود حزب مستقبل وطن الإجتماعية ودوره الإجتماعي بمختلف المحافظات والمبادرات التى عمله علي تطبيقها بالشارع المصرية خلال السنوات الماضية حتي الآن.

زعيم الأغلبية يتحدث عن تعاون «مجلسي النواب والشيوخ» برؤية «أستاذ الهندسة»و«مهندس الموقع»

أكد أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حصل علي تفويض المجلس لتحديد موعد لمناقشة أولي الاستجوابات ببرلمان 2021، ردا علي سؤال النائب مصطفي بكري، بشأن تساؤلات الشارع عن مناقشة الاستجوابات بمجلس النواب ليرد زعيم الأغلبية بقوله:"بالفعل هناك استجواب بالمجلس .. والمجلس فوض المستشار دكتور حنفى جبالى بتحديد موعد مناقشته".

وتطرق زعيم الأغلبية بحديثه بشأن تساؤلات بكري عن عدم وجود الخبرات بمجلس النواب، أمام التمثيل الكبير للشباب، حيث أكد زعيم الأغلبية أنه بالعكس لو نظرنا إلي تشكيلة مجلس النواب سنري تمثيل جميع الأعمار فى مجلس النواب، بجانب وجود مجلس الشيوخ الذي يتواجد به قامات وخبرات مقدرة، ومن ثم فقدنا لمجلس الشيوخ فى الماضي قد يكون مبرر لهذا الحديث فى أن الخبرات ليست ممثلة بمجلس النواب، ولكن الآن نحن مع تمثيل كل الأعمار فى مجلس النواب، يوجد مجلس الشيوخ الموكون من خبرات كبيرة.

ولفت زعيم الأغلبية لرؤية «أستاذ الهندسة»و«مهندس الموقع»، حيث أستاذ الهندس هو مجلس الشيوخ، ومهندس الموقع هو مجلس النواب، حيث مجلس الشيوخ هو الخبرات والنظريات والرؤي والفلسفة، ومجلس النواب هو مهندس الموقع المتماس مع الناس علي أرض الواقع، ومن ثم يتحقق الدوريين مكانيا ونظريا، مؤكدا علي ضرورة أن يعي الجميع حجم الخبرات التى تتواجد بمجلس الشيوخ حيث أنها قامات لا يستطيع أحد أن يجاريها بالمنطقة وكلنا نجلها ونقدرهم.

وأكد علي أنه بجانب التشكيل العمري توجد تمثيل لكل الفئات والقيادات الطبيعية بمجلس النواب، ومن ثم الجميع ممثل تحت قبة البرلمان، وبالتعاون والتنسيق تكون النتائج الأفضل وهو ما نلمسه مؤخرا، وما يتحقق أكبر رد علي من يتحدث عن عدم أهمية مجلس الشيوخ وعودته مرة أخري للحياة البرلمانية والنيابية المصرية.

زعيم الأغلبية يرد علي سؤال:ماذا بعد رفض البرلمان لبيان وزير الإعلام؟

أكد أن شعار حزب مستقبل وطن هو شعار أغلبية المواطن وهو ليس شعار متخذه الحزب لمجرد أنه اتجاه حزبي، ولكنه مسار تشريعي أوصت به القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولي وهي فكرة مصلحة المواطن أولا والتى هي فوق كل إعتبار، ردا علي سؤال ذات صلة بماذا بعد الاستماع لبيان الحكومة في البرلمان ورفض بعضهم مثل وزير الدولة للإعلام متابعا:" طالما هذا الشعار يشملنا ونتحرك من خلاله فأعتقد أن أي بيان سيتم رفضه من البي لابد أن يعقبه خطوات تشمل استخدام كافة الأدوات الرقابية وهذا ما حدث مع وزير الإعلام حيث بعد الرفض تقدم أحد أعضاء هيئة مكتب لجنة الإعلام باستجواب وهو البيان الوحيد الذي تم رفضه وباقي اللجان أعطت ملاحظات ويتبقي علي اللجان متابعة تنفيذ التوصيات".

ولفت زعيم الأغلبية إلي أن جميع الوزراء كانوا حريصين علي الحضور للجان النوعية بمجلس النواب إبان مناقشة بيانات الحكومة وكان يتم الرد علي الملاحظات التى يتم إبدائها وهذا أمر لم يكن متواجد بالمجلس السابق، مشيرا إلي أن دور رؤساء اللجان متابعة التوصيات التى تم إبدائها علي بيانات الحكومة وإذا لم يتم الإلتزام بتنفيذ التوصيات سيتم استخدام الأدوات الرقابية مثلما تم ببيان وزير الإعلام ولكن قد تكون أقل حده وعندما نصل لهذه المرحلة قد نكون وصلنا لأعلي مستوي من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

زعيم الأغلبية:حياة كريمة أجمل مرادف لحقوق الإنسان بمصر..و«دور مستقبل وطن الإجتماعي ليس تجملا ولا تفضلا»

قال أنه لا يوجد مرادف ولا معني لحقوق الإنسان فى مصر أجمل وأفضل ولا أعظم من مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعمل الجميع بفكرة هذه المبادرة علي أرض الواقع. تعقيبا علي حديث النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، موجها الشكر لفريق إعداد البرنامج علي بشأن تقرير عن دور حزب مستقبل وطن الإجتماعي، مؤكدا علي أن به العديد من اللقطات فى شهر رمضان الماضي، وسيكون لنا دور أكبر بشهر رمضان المقبل، والذي ننتظره علي الأبواب،وهو أهم شهر لدينا، وبدأنا توزيع نصف مليون كرتونة غذائية منذ أمس بالمحافظات، وأود هنا أن أشكر رجال أعمال الحزب والشباب علي هذا الدور المجتمعي الوطني وهو من أهم الأدوارلدينا ليس تفضلا ولا تجملا قائلا:" لدينا شباب يكون ليس مهتم بحضور ندوات سياسية بقدر ما يكون مهتم بالمشاركة في الدور المجتمعي ومساعده أسرة من خلال مبادرات الحزب".

ولفت زعيم الأغلبية إلي أن الحزب سيواصل دوره عقب مبادرات شهر رمضان سيكون لدينا مبادرات لاحقه بحسب هدفنا بأن نصل لأكبر عدد من المواطنين، ودورنا الحقيقي أننا نكون موجدين مع الناس أكتر من أننا نتكلم في مصطلحات سياسيةوالفلسفة السياسية ليست الناس بحاجة إلهيا بقدر التلاحكم والتواجد بينهم.