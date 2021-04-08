/626421/إيهاب-الطماوي-الرأي-العام-مطلع-على-ما-يدور-بداخل-المؤسسة-التشريعية
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب أن الرأي العام يطلع على كل ما يدور داخل المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى حجم الإنجازات التي حققتها اللجنة منذ بداية دور الإنعقاد الاول.
وأضاف الطماوي خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار” الذي يقدمة الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، أن اللجنة الدستورية أقرت حوالي 17 إتفاقية دولية، والتي لها مردود قوي على الإقتصاد الوطني، فضلا عن الإستمرار في إنجاز عدد ضخم من مشروعات القوانين التي لم يتم إنجازها خلال الفصل التشريعي الأول.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن أشهر القوانين التي تم إقرارها، هي لائحة مجلس الشيوخ، نظرا لما تمثله من اهمية كبرى في تحديد طريقة عمل الغرفة الثانية للبرلمان، والتعديلات التي أُدخلت على قانون الشهر العقاري والضريبة على الدخل، وتعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث.
وأضاف الطماوي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية من المشروعات الهامة لأنها ترتبط إرتباط مباشرا للنواة المكونة للمجتمع المصري وهي الأسرة المصرية، موضحا أنه سيدرس جيدا من قبل مجلس الشيوخ للإستماع لكافة الأراء، والخروج بقانون متوازن للجميع .
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