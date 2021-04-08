/626422/شيماء-سيف-تثير-الغموض-حول-طلاقها-برسالة-جديدة

استمرت الفنانة شيماء سيف في نشر رسائل غامضة لن توضح الغرض منها، حيث نشرت جملة عبر خاصية “الاستوري” على حسابها الخاص بموقع الصور و الفيديوهات "الانستجرام".

دوت الخليج يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفنانة شيماء سيف التي أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، ليبدأ الجمهور يتسائل من جديد عن تفاصيل طلاقها.

رسالة شيماء سيف

كتبت شيماء سيف، قائلة: "محدش يجى على نفسه علشان حد، متجملوش في الناس على حساب نفسكوا، سيبوا كل حد يبان على حقيقته علشان لما يأذيكم، مش هتعرفوا تثبتوا عكس اللى جملتوه في عين الناس".

يذكر أنها ليست أول رسالة غامضة لها، حيث نشرت من قبل “استوري” أثارت بها فضول متابعيها على مواقع السوشيال ميديا، قائلة:" الحمدلله على كل حال، كل شيء نصيب".

انفصال شيماء سيف

زعم البعض أن وراء هذة الرسالة هو أنفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، خصوصًا أنهم ألغوا متابعتهم لبعض على موقع “الانستجرام”، بالإضافة أن شيماء سيف حذفت كل صورها التي تجمها به، وفضلت أن تترك صورها مع بعض الفنانيين أثناء كواليس المسلسلات فقط، ولايزال متابعيها يراقبوها بإستمرار ويترددون حول أنفصالها فعليًا عن زوجها المنتج كارتر أم أن هناك سبب أخر وراء ما تنشره، ولا تريد أن تفصح عنه في العلن عبر منصات السوشيال ميديا.